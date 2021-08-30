Об этом сообщил в эфире 24 канала главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. По его словам, если аэропорт захватят, это будет означать окончательный контроль над Афганистаном.
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Аэропорт защищают
Фараджаллах считает, талибы требуют, чтобы все вооруженные силы покинули захваченную страну. Ведь с одной стороны еще остаются войска США, охраняющие взлетную полосу. С другой же стороны – азербайджанская и турецкая армия.
"Талибы окружают аэропорт со всех сторон и выжидают последние сутки, чтобы полностью завладеть воротами неба. Они дадут им полный контроль над Афганистаном, кроме региона Пандшир, который они не контролируют", – пояснил медийщик.
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До аэропорта трудно добраться
Медийщик отметил, что до аэропорта Кабула стало намного сложнее добраться, а скоро будет и невозможно. У иностранных граждан сейчас нет выхода.
Все, лавочка закрывается. Люди даже стали бояться добираться до аэропорта,
– подчеркнул Фараджаллах.
Некоторые из людей добираются самостоятельно в соседние государства и вылетают из Таджикистана и Узбекистана.
Люди в панике
По словам журналиста, теракт, который произошел 26 августа, сыграл на руку талибам. Группировка хочет как можно быстрее контролировать аэропорт, чтобы показать, что люди якобы хотят остаться.
"Большое количество людей, которые готовы и хотят покинуть страну – это поражение для талибов, которые демонстрировали, что они популярны. Теперь поток беженцев дает понять, что люди им не рады, наоборот их боятся и не хотят попасть под их власть", – акцентировал Фараджаллах.
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Ситуация в Афганистане: последние новости
- По аэропорту Кабула 30 августа выпустили по меньшей мере 5 ракет. Об атаке сообщили Белый дом, поэтому Джо Байден приказал усилить защиту военных США.
- Центральный банк Афганистана запретил снимать с банковских счетов более 200 долларов в неделю. Причиной стали финансовые трудности в стране.
- США 29 августа в Кабуле нанесли мощный авиаудар по автомобилю со смертниками "Исламского государства". В результате атаки удалось уничтожить всех террористов, однако погибли и мирные жители.