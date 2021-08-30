Про це повідомив в ефірі 24 каналу головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах. За його словами, якщо аеропорт захоплять, це означатиме остаточний контроль над Афганістаном.
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Аеропорт боронять
Фараджаллах вважає, таліби вимагають, щоб усі збройні сили покинули захоплену країну. Адже з одного боку ще залишаються війська США, які охороняють злітну смугу. З іншого ж боку – азербайджанська й турецька армія.
"Таліби оточують аеропорт з усіх сторін і вичікують останню добу, щоб повністю заволодіти воротами неба. Вони дадуть їм повний контроль над Афганістаном, окрім регіону Пандшир, який вони не контролюють", – пояснив медійник.
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До аеропорту важко дістатись
Медійник зауважив, що до аеропорту Кабула стало набагато складніше дістатись, а скоро буде і неможливо. Іноземні громадяни зараз не мають виходу.
Усе, лавочка закривається. Люди навіть стали боятися добиратися до аеропорту,
– наголосив Фараджаллах.
Люди в паніці
За словами журналіста, теракт, який відбувся 26 серпня, зіграв на руку талібам. Угруповання хоче якнайшвидше контролювати аеропорт, щоб показати, що люди нібито хочуть залишитися.
"Велика кількість людей, які готові й хочуть покинути країну – це поразка для талібів, які демонстрували, що вони популярні. Тепер потік біженців дає зрозуміти, що люди їм не раді, навпаки їх бояться й не хочуть потрапити під їхню владу", – акцентував Фараджаллах.
Мохаммад Фараджаллах про захоплення аеропорту Кабула: дивіться відео
Ситуація в Афганістані: останні новини
- По аеропорту Кабула 30 серпня випустили щонайменше 5 ракет. Про атаку повідомили Білий дім, тому Джо Байден наказав посилити захист військових США.
- Центральний банк Афганістану заборонив знімати з банківських рахунків більше ніж 200 доларів на тиждень. Причиною стали фінансові труднощі в країні.
- США 29 серпня у Кабулі завдали потужного авіаудару по автомобілю зі смертниками "Ісламської держави". Унаслідок атаки вдалося знищити всіх терористів, проте загинули й мирні мешканці.