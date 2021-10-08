Талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане

"Талибан" установил новые ограничения по проведению свадеб в Афганистане. Террористическая организация запретила людям играть живую музыку во время торжеств.

"Талибан" запретил музыку на свадьбах

Такое решение было принято на заседании так называемого министерства по пропаганде добродетели. Напомним, которым талибы заменили министерство по делам женщин.

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"Талибан" запретил также брак мусульман с чтением молитвы перед праздничным обедом. Кроме того, представители террористической организации постановили, что мужчины и женщины должны находиться в разных комнатах во время свадьбы.

Предыдущие ограничения "Талибана": важное

После захвата власти Афганистана "Талибаном", террористы активно унижают права женщин.

Афганским девочкам разрешили учиться в школе только до 7 класса.

В целом в стране значительно вырос уровень насилия и количество изнасилований.

Женщины в сентябре вышли на протест, чтобы защитить свои права, однако их жестоко разогнали.