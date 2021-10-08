Талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане
8 октября 2021 , 23:58Читати новину українською
Источник:Report
"Талибан" установил новые ограничения по проведению свадеб в Афганистане. Террористическая организация запретила людям играть живую музыку во время торжеств.
"Талибан" запретил музыку на свадьбах
Такое решение было принято на заседании так называемого министерства по пропаганде добродетели. Напомним, которым талибы заменили министерство по делам женщин.
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"Талибан" запретил также брак мусульман с чтением молитвы перед праздничным обедом. Кроме того, представители террористической организации постановили, что мужчины и женщины должны находиться в разных комнатах во время свадьбы.Обратите внимание! Самопровозглашенная власть Афганистана возвращает запреты, действовавшие, когда "Талибан" в последний раз руководил страной – с 1996 по 2001 год. В частности, там снова запретили мужчинам стричься и брить бороду.
Предыдущие ограничения "Талибана": важное
- После захвата власти Афганистана "Талибаном", террористы активно унижают права женщин.
- Афганским девочкам разрешили учиться в школе только до 7 класса.
- В целом в стране значительно вырос уровень насилия и количество изнасилований.
- Женщины в сентябре вышли на протест, чтобы защитить свои права, однако их жестоко разогнали.