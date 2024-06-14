Там более 20 человек: россияне обстреляли социальный автобус в Сумской области
14 июня 2024, 09:34Читати новину українською
Источник:Сумская ОВА
Россия продолжает наносить удары по гражданским объектам в Украине. На этот раз враг обстрелял социальный автобус в Сумской области.
Россия продолжает терроризировать мирное население Сумщины. Утром 14 июня россияне применили FPV-дрон по социальному автобусу в Эсманской общине Шосткинского района.
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Есть раненые
В автобусе находилось более 20 человек. По предварительной информации, трое женщин получили ранения, различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Всех пассажиров автобуса эвакуировали. Последствия уточняются.
В Сумской ОВА призвали воспользоваться возможностью эвакуации в более безопасные места.
Россияне уже не впервые атакуют автобусы
- По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Россия 14 июня также нанесла удар по рейсовому автобусу, который перевозил 15 человек. Повреждения получили авто полиции, гражданская машина, помещение кафе, жилые дома.
- В Днепропетровской ОГА рассказали, что утром 6 июня оккупанты попали в пассажирский автобус в Никополе. Он загорелся. В результате этого удара пострадали четыре человека. Трое мужчин 52, 65 и 73 лет, а также женщина 38 лет. У всех – осколочные ранения. В ОВА отметили, что они будут лечиться дома.
- В феврале 2024 года на Херсонщине под обстрел попал также маршрутный транспорт. Одну из его пассажирок – 61-летнюю женщину – госпитализировали с ранениями средней тяжести.