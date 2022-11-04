"Там много приятного": Резников анонсировал новый пакет военной помощи от США
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что США предоставят очередной пакет военной помощи.
Во время брифинга Резников заявил, что сегодня "мы услышим, как Америка проснется". Об этом сообщает 24 канал.
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Будут "приятные новости"
По словам Резникова, предоставление пакета помощи состоится за подписью президента Байдена.
И там мы услышим приятные новости. Я их уже знаю. Но подождем официального объявления,
– резюмировал министр.
Он отметил, что основным приоритетом для Украины является противовоздушная оборона, поэтому партнеры акцентируют внимание на усилении защиты нашего неба. В частности, Украине предоставят новые системы ПВО Hawk 23, германские оборонные установки IRIS-T, американские NASAMS и французские Crotale. Кроме того, партнеры продолжат поставлять для украинских военных системы залпового огня, антидронные системы и беспилотники для разведки и наведения артиллерии.
Американцы преимущественно поддерживают Украину
Опираясь на собственное видение ситуации, Резников сообщил, что подавляющее большинство американцев поддерживает Украину и хочет победы нашего государства в этой несправедливой войне.
По словам министра, американцы будут продолжать партнерство с Украиной и помогут ей победить зло, которое "льется на свет из Кремля".
Какую помощь от партнеров Украина уже получила
- 2 ноября Испания анонсировала мощную военную помощь Украине. По словам Кулебы, наше государство в ближайшее время укрепит свою обороноспособность, получив 4 системы ПВО Hawk. Также Испания передаст батарею ЗРК Aspide и ракеты к ней.
- Соединенные Штаты Америки пообещали предоставить Украине 8 комплексов NASAMS. Однако это будет не в ближайшее время. По словам оппозиционного политика из Вашингтона Андрея Пионтковского, в США, в том числе и в администрации президента Байдена, существуют 2 точки зрения о предоставлении военной помощи Украины.
- Латвия еще раз помогает нашему государству в борьбе с врагом. Так, наши пограничники получили дроны от латвийских коллег.
- США объявили о выделении нового пакета помощи для Украины. В него входят боеприпасы для реактивных систем HIMARS. Стоимость вооружения составляет 275 миллионов долларов.
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