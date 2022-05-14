Там нет здоровых бойцов – у всех тяжелые или средние ранения, – жена защитника Мариуполя
14 мая 2022 , 14:33Читати новину українською
Источник:Media Center Ukraine - Ukrinform
Жена морского пехотинца, который сейчас находится на "Азовстале", Анна Ивлеева рассказала, что там все украинские защитники ранены.
На "Азовстали" нет ни одного здорового бойца. Там есть защитники с тяжелыми и средними степенями ранения. Но ребята идут дальше в бой.
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Жена морского пехотинца отметила, что, несмотря на это, украинские бойцы дальше идут в бой. Даже те, кто уже получил три ранения – продолжают защиту.
"Не воюют только те, у которых нет конечностей, которые просто уже не могут вставать. Именно поэтому мы призываем Си Цзиньпиня, чтобы он нам помог", – подытожила Анна Ивлеева.
Что известно об эвакуации с "Азовстали": последние новости
- Раненых украинских военных таки могут эвакуировать из гарнизона Мариуполя. Украинские власти просят политиков, журналистов и общественных деятелей воздержаться от комментариев.
- Сейчас украинская сторона ведет переговоры с российскими оккупантами об эвакуации 60 человек с "Азовстали" в Мариуполе.
- Украина борется на международной арене за спасение раненых защитников "Азовстали". С соответствующим заявлением в Совбезе ООН выступил постоянный представитель Украины при организации Сергей Кислица.
- Российские оккупанты продолжают бить по "Азовстали". Как отмечают в Генштабе, после эвакуации мирных жителей из комбината атаки только усилятся.
- Враг хочет по земле пробраться на территорию завода. Для этого оккупанты прикрываются обстрелами. Капитан Святослав Паламарь с позывным "Калина" сообщил, что оккупанты постоянно пытаются попасть на территорию завода. Однако наши героические защитники оказывают им сопротивление, поэтому российские войска несут потери.
- Экс-президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко обратились к государствам-членам Европейского Союза, Соединенным Штатам Америки, Канаде, Китаю, Турции, а также ООН с призывом спасти защитников "Азовстали".
- Письмо с текстом заявления было опубликовано президентами, а также их представителями. Главный месседж – помочь украинским властям в вопросе спасения украинцев, которые цинично уничтожают по приказу российского диктатора Путина.
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