Там отдыхали люди: после российского удара под Харьковом – 5 погибших, 16 раненых

В результате удара россиян по Харьковской области 19 мая погибли 5 человек, еще 16 – получили ранения. Враг ударил по территории отдыха.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил детали относительно того, куда именно ударил враг.

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На эту минуту известно о 4 погибших гражданских. По меньшей мере 8 человек ранены. Оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители,

– сообщил Олег Синегубов.

Удар по месту отдыха

В то же время глава Малоданиловской общины Александр Гололобов сообщил, что количество погибших в результате атаки возросло до 5.

"В результате удара по Харьковщине известно о 5 погибших и 8 пострадавших. Всех раненых доставили в больницы", – написал Гололобов.

. По состоянию на 13:00, по данным ОВА, количество раненых возросло до 16 человек.

Глава общины также опубликовал фото с места атаки, на котором видно детскую площадку. Это подтверждает тот факт, что россияне нанесли удар по территории, где отдыхали люди.

Очевидно, что на момент атаки на площадке могли находиться дети. Впрочем, пока что информации о том, есть ли среди жертв и пострадавших дети, – не было.



Место атаки в Харьковской области / Фото главы Малоданиловской общины Александра Гололобова

Детали обстрела от полиции

В полиции сообщили, что документируют последствия обстрела села Черкасская Лозовая. Там подтвердили, что среди пострадавших есть работник полиции и фельдшер скорой помощи, которые попали под повторный обстрел, когда оказывали помощь на месте попадания.

"19 мая около 11:00 в полицию поступило сообщение об обстреле села Черкасская Лозовая Малоданиловской громады Харьковской области. По адресу прибыли полицейские и медики. Уже через 20 минут враг снова ударил по той же улице", – говорится в сообщении.

Россия ударила по Харьковской области