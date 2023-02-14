Там происходит уничтожение российского потенциала, – Зеленский об ожесточенных боях на Донбассе

Украинские защитники продолжают решительно противостоять противнику. Горячее сейчас на Донетчине и Луганщине, где ситуация остается крайне тяжелой.

Как рассказал Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении, там продолжаются бои буквально за каждый метр украинской земли.

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Украинский лидер заявил, что каждый метр, выигранный там, – это защита всего нашего государства.

Должны понимать значение этих боев. Каждый день, который наши герои выстояли в Бахмуте, Угледаре, в Марьинке и других городах и общинах Донбасса, – это сокращение российской агрессии на неделе. Именно там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала.

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что все, что враг потеряет на нашем Донбассе, он уже не сможет восстановить. И это именно тот потенциал российской агрессии, от которого в руководстве государства-террориста ожидали уничтожение всей Украины.

"Слава каждому и каждой, кто сейчас в бою за Украину! Делаем все для того, чтобы дать нашим воинам больше оружия, более дальнобойное оружие и большую мощность для готовящегося наступления", – подытожил президент.

Как ВСУ защищают Бахмут

На Донетчине продолжаются тяжелые бои, оккупанты пытаются захватить Бахмут. Атаки врага отбивают и пограничники. В Государственной пограничной службе рассказали, что враг вступил с защитниками в ближний бой. Однако после слаженных действий наших защитников враг отошел с потерями: 4 убитых и 5 раненых.

Добавим, что в пригороде Бахмута пограничники через несколько суток ликвидировали 4 пехотные группы русских кафиров. Об этом стало известно 12 февраля. Они ликвидировали беспилотник, корректировавший вражеский огонь.