Там просто ад, – Зеленский обратился к воинам, которые выбивают россиян из Донецкой области

Владимир Зеленский вечером 12 октября обратился к воинам, которые выбивают российских оккупантов из Донецкой области. Президент заявил, что там – просто ад.

Украинский лидер подчеркнул, что успех на Юге стал возможным благодаря всем украинским героям, которс честью выполняющим свои задачи. Слова благодарности, которые сейчас звучат в Херсонской области, адресованы всем, кто воюет за Украину, работает на победу, помогает и достигает нужных результатов.

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И особенно это слова благодарности тем, кто выдерживает российские атаки в Донецкой области – там просто ад. Там ежедневно очень жестокие бои. Но наши подразделения защищаются храбро – выдерживают страшное давление оккупантов, сохраняют наши рубежи обороны,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что это очень важно. Благодаря крепкой обороне в Донецкой области ВСУ могут проводить наступательные операции на других направлениях.

Президент поблагодарил воинов, которые защищают Украину в жестких боях.

"Я благодарю всех наших воинов, кто защищает Украину в этих особо жестких боях. Павловка, Марьинка, Первомайское, Авдеевка", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил за стойкость и храбрость:

первый и второй батальон 36-й отдельной бригады морской пехоты;

79 отдельную десантно-штурмовую бригаду;

72 отдельную механизированную бригаду;

68 отдельную егерскую бригаду;

110 отдельную механизированную бригаду;

56 отдельную мотопехотную бригаду;

55 отдельную артиллерийскую бригаду "Запорожская сечь".

Зеленский о ситуации в Херсонской области

Зеленский заявил, что по состоянию на 12 ноября ВСУ контролируют более 60 населенных пунктов Херсона. Украинский лидер отметил, что жители области пережили месяцы оккупации и издевательств. Сейчас люди поздравляют украинских защитников. Весь мир видит это.

Обращение Зеленского 12 ноября: смотрите видео