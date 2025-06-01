Там собирают "Шахеды": в российской Елабуге зафиксировали попадание

В воскресенье, 15 июня, неизвестные БпЛА в очередной раз атаковали Россию. Попадание зафиксировали в частности в Татарстане, в Елабужском районе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Беспилотники атаковали Татарстан

Утром 15 июня в российском Татарстане был введен режим беспилотной опасности. Впоследствии местные жители начали публиковать кадры, на которых можно увидеть задымление на месте удара БпЛА.

Скорее всего, целью атаки стала особая экономическая зона "Алабуга", расположенная в 10 километрах от Елабуги.

В российском Татарстане произошел прилет: смотрите видео

Стоит отметить, что именно в Алабуге россияне производят ударные беспилотники типа "Шахед" и другие БПЛА, которыми враг атакует украинские города. По данным Центра противодействия дезинформации, в прошлом году там собрали более 6000 ударных дронов, а в этом году оккупанты планировали увеличить производство до 10 тысяч.

Из-за атаки беспилотников временные ограничения на полеты вводились в аэропортах Казани и Нижнекамска, а также Ижевска.

К слову, 10 июня Татарстан также был под атакой дронов. Тогда местные жители сообщали о по меньшей мере 3 взрывах над Нижнекамском. Кроме того, неспокойно было снова в Елабужском районе.