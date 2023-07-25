Также склады с оружием и техникой горят на полуострове постоянно. Однако так называемые оккупационные власти Крыма утверждают, что "потерь нет", а все летевшие в Крым дроны, сбиты или обезврежены системой РЭБ. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.

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Попали в "Ониксы"

Самый мощный "хлопок" за последнее время произошел на Старокрымском полигоне 19 июля. Там случилось попадание в склад с боеприпасами, которые сдетонировали и довольно долго там звучали взрывы. Поэтому спасатели не имели возможности подойти ближе к месту попадания, чтобы потушить пожар.

Новый "хлопок" посетил Крым и 24 июля вблизи поселка Свободное Джанкойского района. Также в селе Веселое, где расположен военный аэродром, произошло по меньшей мере три поражения складов. И раздались взрывы в Красногвардейском. Вскоре в селах объявили эвакуацию.

Кроме того, на этих складах возможно были уничтожены, по информации движения "Крымские партизаны", противокорабельные ракеты "Оникс". Именно ракетами такого типа обстреливали Одессу,

– подчеркнул военный эксперт.

Он напомнил, что береговой ракетный комплекс "Бастион", из которого происходят пуски этих ракет, был размещен во временно оккупированном Крыму еще в 2015 году. Соответственно на полуострове хранился определенный запас "Ониксов".

"Если оккупанты прекратят обстреливать этими ракетами Украину, это означает, что уничтожен весь их запас. И будет перерыв в обстрелах "Ониксами", пока россияне не подвезут новую их партию", – отметил он.

Олег Жданов рассказал о ситуации в Крыму, где регулярно звучит "хлопок": смотрите видео

Чаще закрыт, чем открыт

Однако, вероятно, россияне не успеют это сделать, ведь в любое время может случиться новый "хлопок" на Крымском мосту. В последнее время на мосту очень часто раздается сигнал воздушной тревоги и движение перекрывается, поэтому он чаще закрыт, чем открыт.

"Надеюсь, что туристы, которые стояли в многокилометровых пробках на Крымском мосту, чтобы попасть на полуостров, уже разбежались. Ведь там жаркое лето, но не от солнечной жары", –подчеркнул Олег Жданов.

Обратите внимание! Также продолжаются атаки дронов на Москву. 24 июля в городе раздались взрывы из-за падения БПЛА. Как оказалось, рядом с местом падения обломков одного из дронов расположен военный университет минобороны России, несколько секретных объектов главного разведывательного управления, а также штаб кибератак ГРУ страны-агрессора.

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