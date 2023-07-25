Також склади зі зброєю та технікою горять на півострові постійно. Проте так звана окупаційна влада Криму стверджує, що "втрат немає", а всі дрони, що летіли на Крим, збиті чи знешкодженні системою РЕБ. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.

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Влучили в "Онікси"

Найпотужніша "бавовна" за останній час сталася на Старокримському полігоні 19 липня. Там відбулося влучання у склад з боєприпасами, які здетонували і досить тривалий час там лунали вибухи. Через це рятувальники не мали можливості підійти ближче до місця влучання, щоб загасити пожежу.

Нова "бавовна" завітала до Криму й 24 липня поблизу селища Вільне Джанкойського району. Також в селі Веселе, де розташований військовий аеродром, відбулось щонайменше три ураження складів. І пролунали вибухи у Червоногвардійському. Невдовзі у селах оголосили евакуацію.

Крім того, на цих складах можливо було знищено, за інформацією руху "Кримські партизани", протикорабельні ракети "Онікс". Саме ракетами такого типу обстрілювали Одесу,

– підкреслив військовий експерт.

Він нагадав, що береговий ракетний комплекс "Бастіон", з якого відбуваються пуски цих ракет, було розміщено у тимчасово окупованому Криму ще у 2015 році. Відповідно в на півострові зберігався певний запас "Оніксів".

"Якщо окупанти припинять обстрілювати цими ракетами Україну, це означає, що знищено увесь їхній запас. І буде перерва в обстрілах "Оніксами", поки росіяни не підвезуть нову їх партію", – зазначив він.

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Частіше закритий, ніж відкритий

Проте ймовірно росіяни не встигнуть це зробити, адже у будь-який час може трапитись нова "бавовна" на Кримському мосту. Останнім часом на мосту дуже часто лунає сигнал повітряної тривоги та рух перекривається, тому він частіше закритий, ніж відкритий.

"Сподіваюсь, що туристи, які стояли в багатокілометрових заторах на Кримському мосту, щоб потрапити на півострів, вже порозбігались з Криму. Адже там гаряче літо, але не від сонячної спеки", – наголосив Олег Жданов.

Зверніть увагу! Також продовжуються атаки дронів на Москву. 24 липня в місті пролунали вибухи через падіння БпЛА. Як виявилось, поруч з місцем падіння уламків одного з дронів розташований військовий університет міноборони Росії, декілька секретних об'єктів головного розвідувального управління, а також штаб кібератак ГРУ країни-агресорки.

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