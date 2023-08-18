Гибнут, но воюют с мечтами о революции: что происходит в элитной Таманской дивизии России

Российские военные-оккупанты, большинство из которых мобилизованы, обычно совершенно не понимают никакого смысла своего пребывания на фронте. Тем не менее, почти никто из них ничего не делает для того, чтобы хотя бы попытаться спасти свою жизнь. Несмотря на то, что дезертирство становится все более повальной проблемой в захватническом войске, львиная доля рашистов покорно погибает в окопах.

Почти все участвующие в этой войне молодые россияне полностью осознают бессмысленность руководства своего государства и невозможность выиграть войну против Украины. Понимают, что шансов выжить в зоне боевых действий у них практически нет, но хотят, чтобы их проблемы решил кто-то другой. Они восхищаются Пригожиным как персонажем, который почти смог создать революцию, желают смены власти в Кремле и не прочь развернуть оружие в сторону Москвы, но продолжают воевать и бояться своего командования больше, чем ВСУ.

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В головах подавляющего большинства российских захватчиков ненависть к Путину и другим представителям так называемой элиты полностью сочетается с желанием убивать украинцев и обогатиться на войне. Однако если бы им предложили выбор, рашисты со значительно большим удовольствием занимались бы убийствами, грабежами и изнасилованиями у себя на родине, подальше от радиуса действия артиллерии ВСУ и HIMARS. Вместо этого их, как безвольных рабов, удерживают на линии столкновения, гонят в лобовые атаки и неделями пытают в случае неповиновения. Что происходит внутри оккупационного войска на Купянском направлении, рассказали 24 Каналу источники в украинских спецслужбах.

Сначала гибнут зэки, а затем отправляют мобилизованных

Российское командование сконцентрировало недюжинные силы на границе между Луганской и Харьковской областями для ведения наступательных действий и попыток заставить Киев перебрасывать резервы, которые можно было бы использовать для отбрасывания врага на Юге Украины. Причин, по которым российские паркетные генералы избрали для атак именно эту местность, было несколько. Самая главная из них – наличие рядом границы со складами всего необходимого, а также короткое логистическое плечо для обеспечения войск.

Штурмовать позиции Сил Обороны Украины отправили огромное количество выпущенных на свободу зэков, сформированные из жителей оккупированного Донбасса штурмовые отряды, а также многочисленные подразделения армии России, состоящие из мобилизованных. Как свидетельствуют сами рашисты, анонсированные генералом Конашенковым и другими "гениальными" полководцами захват Купянска и выход на оперативное пространство к Харькову являются для них столь же недостижимыми, как и мечты о десантировании войск в Одессе. При этом любые продвижения врагов к северу от Сватово крайне ограничены и совершенно неадекватны с точки зрения потерь, которые несут захватнические войска. Тем не менее командиры упорно гонят своих подчиненных на смерть, несмотря на то, что после нескольких бессмысленных атак группировки теряют свою боеспособность.

Ярко свидетельствует о подходе командования разговор между мобилизованным россиянином Романом с позывным Чекан, который воюет в составе второго взвода 10-й роты 5-го батальона второго мотострелкового полка, который относится к одной из самых элитных дивизий – Таманской.

Оккупант, пользующийся номером +79019051743, находится на передовой в районе поселков Масютовка и Лиман Первый. В разговоре со своим другом Виталием (+79660323001) захватчик рассказал о том, как генералы, которые никогда не бывают на передовой, организуют атаки: сначала командиры отправляют вперед зеков, за которыми следуют штурмовики из "ДНР" и "ЛНР". Впоследствии в лобовую идут мобилизованные.

Артиллерийская подготовка наступлений обычно ограничивается несколькими ударами тяжелых огнеметных систем "Сонцепек" и работой самоходных минометов "Тюльпан". Сразу же после этого офицеры гонят на убой пехоту.

Нас погнали в пристреленный квадрат, в котором размещался бетонный дот с несколькими пулеметчиками. В пробел, куда мы должны добежать, прямой наводкой бил танк. Короче, кто успел, тех раз***ло уже в укрытии. Но половину еще на подходе уложили "кассетками". Просто, на**й, один штурм – из 42 пацанов выжили 9,

– жаловался "Чекан".

"Коллеги" оккупанта в своем общении с друзьями и родственниками описывали наступление на позиции ВСУ примерно так же. Только еще и упоминали отсутствие предоставления медицинской помощи раненым, поскольку "из 8 санитаров 7 слесари по образованию".

Никто из рашистов не понимает, зачем их с таким упорством отправляют на убой, если результат каждый раз один и тот же: десятки разбитых снарядами тел в блиндажах "серой зоны" и на подходах к ним. При этом командирам наплевать, сколько тысяч "Ванек" останутся навсегда в украинских посадках, а всех, кто не проявляет желания выбегать из окопов и идти в наступление, задерживают и увозят в Зайцево "на яму", где около 6 дней пытают, называя это наказанием за неисполнение приказа. Однако никакой предусмотренной законом ответственности за отказ слушаться командиров к рашистам не применяют. Отказников загоняют еще на более опасные участки фронта в составе подразделений типа "Шторм Z".

В 15-м полку из 2 тысяч в строю осталось всего 80 человек

Все россияне из 5 мотострелкового полка 2-й дивизии, кому удалось дожить до наших дней, обвиняют в безумных потерях исключительно командира полка Утесова, под руководством которого подразделение было полностью уничтожено по меньшей мере дважды с начала "СВО".

Столько же раз рашисты пересобирали и в целом всю Таманскую дивизию после поражений под Харьковом в начале полномасштабного вторжения, а также в октябре 2022 года во время контрнаступления ВСУ. Каждый раз после потери боеспособности служить в элитной группировке привозят новых и новых мобилизованных, которых офицеры сразу отправляют на убой.

Именно так 5-й полк оказался на острие атак на Купянском направлении, куда его отправили на замену 15-му, который "полностью похоронили". Из 2 тысяч военнослужащих последней группировки за несколько недель участия в боях осталось в строю всего 80 человек. Все остальные либо погибли, либо получили ранения. Такой себе круговорот "мяса" в Украине.

Что касается командира 5-го полка, которого подчиненные прозвали кровавым мясником, то личность этого 35-летнего офицера очень ценят в минобороны за умение безжалостно заставлять рядовых выполнять даже самые неадекватные приказы. Так, во время одной из попыток наступлений, имевшей место на Купянском направлении в начале августа, Утесов кричал по рации командирам штурмовых отрядов, что он убьет всех выживших, если те не захватят позицию 1700. Разумеется, никаких успехов в том бою рашисты не имели, а почти всех выживших расстреляли заградотряды во время отступления.

Все хотят отомстить командирам и Путину

Поэтому из-за такого подхода к личному составу со стороны командования все у большего числа рашистов из Таманской дивизии и соседних подразделений так или иначе появляются идеи о бунте ради мести офицерам среднего и высшего звена, похода на Кремль и революции с захватом власти "силами народа, как в 1917-м". Только вот делать хоть что-нибудь для такого развития событий вообще никто не собирается.

Как и обычные "рядовые" россияне, многие оккупанты очень хотят, чтобы все проблемы за них решил кто-то другой: война была выиграна сама собой (проигрыш они признают, но очень этого не желают), из Кремля выгнали всех чиновников, которые разжирели за счет хищения бюджета, а Путин, Шойгу, Герасимов и другие причастные к войне и гибели сотен тысяч российских военных оказались подвешенными на столбах. Зато планы мести хотя бы своему непосредственному руководству за скотское отношение и гибель товарищей обсуждают только единицы. Однако определенные планы по расстрелу офицеров и захвату штаба среди военнослужащих Таманской дивизии существуют.