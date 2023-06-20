Снова тревожно: в небо взлетел российский пороховой завод
В России на Тамбовском пороховом заводе 20 июня произошел взрыв. Впоследствии в здании вспыхнул пожар. По предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал. На взрыв на пороховом заводе уже отреагировал губернатор Тамбовской области.
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Что известно о взрыве
Сначала пропагандистские издания сообщали, что из-за взрыва погибли четыре человека. Также говорилось о двух раненых.
На Тамбовском пороховом заводе произошел взрыв. По предварительным данным, погибли 4 человека. Взрыв произошел в цехе №3 около 14:00. После взрыва в помещении начался пожар, его быстро потушили. В результате взрыва погибли четыре человека, еще два получили ранения,
– написали пропагандисты.
Впоследствии российские СМИ скорректировали информацию о жертвах: информировали о пяти погибших и 12 раненых, один из которых – в тяжелом состоянии.
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров уже отреагировал на взрыв. Он заявил, что причина пожара – "человеческий фактор". По его словам, о "теракте" речь не идет, а завод продолжает работать.
Проблемы у россиян
Военный эксперт Андрей Крамаров объяснил 24 Каналу, что Тамбовский пороховой завод входит в звено военно-промышленного комплекса России, отвечающего за производство боеприпасов. Взрыв на этом заводе – хорошая новость для Украины.
Это звено, отвечающее за ключевой элемент в производстве боеприпасов разных типов: снаряды, стрелковое оружие. Известно, что у россиян возникают проблемы, они пытаются импортировать боеприпасы. Это очень хорошо,
– убежден он.
Пожары в России: последние новости
- В Москве 19 июня горел Центральный ремонтно-механический завод в районе Кузьминки. Российские СМИ сообщали, что возгорание произошло на крыше здания, а его площадь составляла 100 квадратных метров.
- Позже появилось уточнение, что пожар на той же площади локализовали, а затем потушили. Полыхали битум и утеплитель, из-за чего было много дыма. Людей из здания пришлось эвакуировать.
- В Брянске 18 июня загорелся масштабный пожар. По неизвестным причинам горел военный госпиталь.
- Ночью 18 июня вблизи Екатеринбурга горел штаб дивизии Центрального военного округа России. В результате пожара есть разрушение здания. Оккупанты заявили, что причиной пожара, вероятно, могло стать "замыкание проводки".