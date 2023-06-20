Снова тревожно: в небо взлетел российский пороховой завод

В России на Тамбовском пороховом заводе 20 июня произошел взрыв. Впоследствии в здании вспыхнул пожар. По предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал. На взрыв на пороховом заводе уже отреагировал губернатор Тамбовской области.

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Что известно о взрыве

Сначала пропагандистские издания сообщали, что из-за взрыва погибли четыре человека. Также говорилось о двух раненых.

На Тамбовском пороховом заводе произошел взрыв. По предварительным данным, погибли 4 человека. Взрыв произошел в цехе №3 около 14:00. После взрыва в помещении начался пожар, его быстро потушили. В результате взрыва погибли четыре человека, еще два получили ранения,

– написали пропагандисты.

Впоследствии российские СМИ скорректировали информацию о жертвах: информировали о пяти погибших и 12 раненых, один из которых – в тяжелом состоянии.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров уже отреагировал на взрыв. Он заявил, что причина пожара – "человеческий фактор". По его словам, о "теракте" речь не идет, а завод продолжает работать.

Проблемы у россиян

Военный эксперт Андрей Крамаров объяснил 24 Каналу, что Тамбовский пороховой завод входит в звено военно-промышленного комплекса России, отвечающего за производство боеприпасов. Взрыв на этом заводе – хорошая новость для Украины.

Это звено, отвечающее за ключевой элемент в производстве боеприпасов разных типов: снаряды, стрелковое оружие. Известно, что у россиян возникают проблемы, они пытаются импортировать боеприпасы. Это очень хорошо,

– убежден он.

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