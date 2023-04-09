Может произойти уже скоро: у Зеленского назвали наиболее вероятный способ освобождения Крыма

В декларации саммита "Крымской платформы" утверждается, что деоккупация будет проходить мирным путем. Однако Россия самостоятельно изменила правила игры, и приоритеты Украины изменились.

Об этом заявила постоянный представитель Зеленского в Крыму Тамила Ташева. Она считает, что Крым будет освобожден военным путем.

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Стратегию деоккупации полуострова изменят

Мы не исключаем и политико-дипломатический элемент для минимизации потерь среди гражданского населения, военных, разрушения гражданской инфраструктуры. Но мы хорошо понимаем, что, скорее всего, освобождение будет военным путем,

– сказала постпред.

Она также добавила, что после попыток России аннексировать еще четыре украинских области стало ясно, что военный элемент восстановления контроля над Крымским полуостровом стал ключевым.

Учитывая, что деоккупация полуострова может состояться в короткий срок, руководству Украины нужно подготовить изменения в "Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма". По словам Ташевой, эту работу планируется завершить летом.

"Возможно, в июне – июле планируется заседание СНБО Украины, где будет принята обновленная "Стратегия деоккупации и реинтеграции", которая будет учитывать полномасштабное вторжение и понимание того, что деоккупация может состояться в более короткие сроки", – заявила Ташева.

Деоккупация Крыма уже началась