По делу Тандыра известна дата подготовительного заседания: родные нацгвардейца готовят иск

Накануне стало известно, что в суд направили обвинительный акт в отношении судьи Тандыра. Теперь же определились, когда будет подготовительное заседание.

Как рассказали журналисты, подготовительное заседание по делу Алексея Тандыра состоится 5 сентября. Его будут проводить в Святошинском районном суде Киева.

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Что будут делать на подготовительном заседании

Начнем с того, что дело Тандыра будет вести судья Иван Бандура. Адвокат семьи потерпевших Денис Шевченко отметил, что на подготовительном заседании будет определен порядок слушания.

Он также отметил, что родные нацгвардейца, которого насмерть сбил Тандыр, планируют также подать гражданский иск. Он будет касаться взыскания материального и морального ущерба с судьи Макаровского суда.

Иск уже готов, осталось только с семьей согласовать конкретные суммы. Эти иски будут поданы к подготовительному заседанию или непосредственно во время,

– объяснил адвокат.

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По словам Шевченко, проанализировали ряд судебных решений на предмет изучения компенсации, которую назначают в схожих вариантах. Собственно от нее и планируют отталкиваться. В то же время он добавил, что даже примерно не может озвучить сумму, чтобы "не прозвучала зря меньше или больше".

Родные Тандыра якобы присылали средства

Денис Шевченко прокомментировал ситуацию с деньгами, которые родные Тандыра присылали жене нацгвардейца Вадима Бондаренко Анне. Она на прошлой неделе на счетах обнаружила переводы, сделанные 30 мая и 1 июля. Их общая сумма – 18 тысяч гривен. Известно, что средства семья вернула во время последнего заседания.

Никто не знает, по каким причинам Тандыр захотел послать средства. Он будто бы сделал это скрыто, при этом потом на всю страну заявлял об этом на судах. Дело в том, что есть смягчающее обстоятельство добровольного возмещения. И впоследствии, неизвестно так ли было, но он мог это использовать,

– говорит адвокат.

В то же время он подчеркивает на важности того, "чтобы мы сами согласовали сумму". Он заметил, что к Анне не обращались с вопросами, что ей необходимо и чем можно помочь.

Напоследок заметим, что в ночь на 26 мая произошло ДТП на въезде в Киев со стороны Житомира. Тогда глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил военнослужащего Нацгвардии. Последний стоял на блокпосту и погиб на месте от травм, которые получил в результате наезда.