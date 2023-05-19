Время сажать огород: сеть растрогало фото с грядками украинца между остатками российского танка

Полномасштабная война в Украине длится уже 450 дней. На разных участках фронта продолжаются ожесточенные бои, однако украинцы – нация несокрушимых. К примеру, в Киевской области мужчина делает грядки на огороде, где до сих пор остались обломки вражеского танка.

Фотография сделана в селе Большая Дымерка Киевской области. Населённый пункт был под оккупацией россиян до 1 апреля 2022 года.

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Вражеский танк – не помеха

Фотограф сделал невероятную фотографию, как украинцы возвращаются к жизни в условиях полномасштабной войны. Мужчина сделал фотографию в селе Большая Дымерка, как один из жителей делает грядки на огороде. Особенно сеть умилила то, что украинец не убрал остатки российского танка из своего города.

Крестьянин сажает подсолнечник в своем огороде между поврежденным российским танком и его башней.

– подписал фотограф публикацию.



Вражеский танк так и остался на огороде украинца / Фото Efrem Lukatsky

В сети умилились от увиденного. Украинцы благодарили за невероятную фотографию, а некоторые даже сравнивали башню вражеского танка с черепом:

"Город и огурцы с лучком, россиянам не победить, а крестьянин с лопатой и тяпкой эта как таран, который не остановить";

"Те вау";

"Такой народ не преодолеть!";

"Сильная фотография! Слева как череп";

"National Geographic отдыхает... Предусматриваю в пустотах танка посадят цветы подсолнечника. Будет красиво и символично".

В вышиванках на поле боя

Село Большая Дымерка находилось под оккупацией россиян с 8 марта по 1 апреля 2022 года. За это и время оккупанты совершили сотни военных преступлений – расстреливали гражданских в автомобилях, обворовывали мирное население и разрушили обстрелами десятки домов. Известно, что во время оккупации погибли не менее 67 человек.

Сеть умилили фотографии эвакуации раненых военнослужащих. Медиков, оказывавших помощь защитникам, особенно поразило, что на праздник даже военнослужащие на поле боя были в вышиванках.

"Перебинтована голова. Лицо в крови. Плохо контролирует координацию из-за контузии. Но он был в вышиванке. В вышиванке на позициях", – написал медик.



Раненый защитник в вышиванке / Фото из фейсбука Влада Чумаченко

Пользователи в сети умилились от увиденного. Украинского защитника желали быстрого выздоровления, а медика благодарили за спасение и публикацию невероятной истории.