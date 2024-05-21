"Чудо техники": в Нацгвардии показали, как уничтожили танк-сарай на Лиманском направлении
Источник:Нацгвардия Украины
Украинские защитники каждый день уничтожают технику российских оккупантов. Так, на Лиманском направлении нацгвардейцам удалось ликвидировать танк-сарай врага.
Во вторник утром, 21 мая, в Национальной гвардии Украины поделились кадрами уничтожения танка захватчиков. Там в шутку назвали технику "очередным чудом" российской армии.
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Нацгвардия уничтожила танк-сарай врага
Расположен город Лиман, в районе которого ликвидировали российский танк, в Донецкой области, а именно – вплотную к линии фронта. Сказать спасибо за успешную операцию мы должны бойцам 2 батальона бригады "Рубеж" НГУ.
Уничтожили танк-сарай на Лиманском направлении. Очередное чудо российской техники двигалось в направлении украинских позиций на Лиманском направлении и было быстро поджаренное,
– говорится в сообщении.
Танки-сараи – это соответствующая техника, что дополнительно защищена конструкциями, которые полностью прикрывают машину от атак FPV-дронов. Аналитики Defense Express констатируют, что такие образцы активно умножаются в российской армии.
Украинские бойцы показы, как уничтожили танк-сарай: смотрите видео НГУ
Российско-украинская война: последнее
- Значительные потери оккупантов. Украинские защитники продолжают наносить врагу ощутимые потери. За последний отчетный период, вражеские силы потеряли 1380 солдат и значительное количество военной техники, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы. Общие потери противника с начала войны продолжают расти, что свидетельствует об эффективности украинского сопротивления.
- Стабилизация на Харьковщине. Несмотря на сложную ситуацию в Харьковской области, Силы обороны Украины смогли стабилизировать фронт. Волчанск остается одной из ключевых точек противостояния, где украинские военные успешно противодействуют попыткам врага прорвать оборону и используют контрмеры против наземных и авиационных атак.
- Активность вражеской авиации. Российские оккупанты не прекращают использовать авиацию для нанесения ударов по гражданским объектам и позициям украинских войск. По данным спикера ОСГВ "Хортица", враг активно применяет ракетно-бомбовые удары, что создает дополнительные вызовы для защитников.
- Бои на Харьковском направлении. На Харьковском направлении продолжаются боевые действия. За последний день произошло 83 атаки, а количество столкновений с врагом уменьшилось по сравнению с предыдущим днем. Враг продолжает концентрировать усилия на определенных направлениях, но украинские защитники держат оборону.