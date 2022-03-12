Танк заглохнет, танкисты сбегут, – Кулеба ярко описал, что будет с экономикой России

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в фейсбуке интересно сравнил российскую экономику с российским танком. Танком, заглохшим в украинских полях без солярки.

Кулеба убежден, что абсолютно то же самое будет и с российской экономикой. Она заглохнет благодаря санкциям, которые против России применяет мир.

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"Мы каждый день приближаем этот финал": Кулеба описал, что будет с экономикой России

Представьте следующую картину:

Заходит российский танк в украинскую деревню – страшный такой, с триколором. А там солярка и кончилась.

Что будут делать танкисты? Сидеть в танке, потому что там безопасно, и надеяться, что приедет дозаправка.

Но очень скоро они начинают понимать, что никто не приедет. И что они тоже никуда не поедут.

Танкисты убегают. Крестьяне срывают с машины триколор и идут отлавливать танкистов в полях.

Если представить, что российская экономика – это танк, то благодаря всем примененным санкциям она сейчас на стадии, когда солярка подходит к концу. И финал будет такой же, как у танкистов, которые пока еще верят, что они же в танке

– точно финализировал показательную историю Дмитрий Кулеба.

И подчеркнул: "Мы каждый день приближаем этот финал. И не остановимся, пока тех, кто в танке, не начнут отлавливать по всему миру за их участие в преступлении агрессии и военных преступлениях".

И еще немного хорошего о санкциях против России:

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Полный текст сообщения Дмитрия Кулебы в фейсбуке:

Заходит российский танк в украинскую деревню. Страшный, мощный, гордо веет триколор над ним. Реально страшно.

Но тут оказывается, что у него кончается солярка. Танк остановился, танкисты сидят в танке. Все норм, вокруг простое село, внутри танка безопасно и дозаправка где-то есть, тешат себя мнением танкисты. Сейчас дождемся помощи и поедем дальше. Но довольно быстро, сначала только в глубине души, танкисты начинают понимать, что до нее не добраться, и что она до них тоже не доберется.

В конце концов танк глохнет. Заглохший танк обступают крестьяне. Танкисты уже понимают, что дозаправки не будет, и кивают пятками. Крестьяне срывают триколор и идут отлавливать танкистов по полям и лесопосадкам.

Если представить, что российская экономика – это танк, то благодаря всем примененным санкциям она сейчас на той стадии, когда солярка подходит к концу. И финал будет такой же, как у танкистов, которые сейчас еще верят, что они в танке.

Мы каждый день приближаем этот финал.

Сегодня объявлением новых санкций по российской экономике был нанесен очередной удар со стороны США и других стран Семерки и Евросоюза.

У нас еще есть несколько мощных креативных идей по поводу новых санкций – экономических и личных. И мы не остановимся, пока тех, кто в танке, не начнут отлавливать по всему миру за их участие в преступлении агрессии и военных преступлениях.

Мы победим.