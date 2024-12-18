Четвертый за менее чем 3 дня: российский танкер с 19 людьми потерял ход в Тихом океане

В России продолжаются проблемы с работой танкеров. На этот раз одно из судов потеряло ход рядом с курильским островом Симушир.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. За менее чем 3 дня, это уже четвертый инцидент с российскими танкерами.

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Что известно об инциденте с танкером вблизи Курил

В МЧС России по Сахалинской области отметили, что 17 декабря вблизи Курильских островов потерял ход танкер "Меркурий". На борту этого судна находятся 19 человек.

Россияне говорят, что инцидент произошел в Тихом океане, в 50 километрах к северо-востоку от острова Симушир. Причиной потери хода танкера стала остановка двигателя корабля.

Российские спасатели утверждают, что угрозы жизни экипажа судна нет. Кроме того, указано, что из порта в городе Корсаков на Сахалине вышло спасательное судно "Рубин" морской спасательной службы и направилось к аварийному судну для его буксировки.

К слову, предыдущие 3 инцидента с российскими танкерами случились в Черном море. 17 декабря танкер "Волгонефть-109" подал сигнал бедствия из-за утечки мазута в балластный танк, на борту было 14 членов экипажа.

Ранее в Керченском проливе начали тонуть 2 танкера Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате инцидентов погиб один человек, а из-за аварии часть нефтепродуктов вытекла в воду, вызвав экологическую угрозу.