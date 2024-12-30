Возле Финляндии остановился танкер, направлявшийся в Россию: что произошло
Танкер, который направлялся в Россию, остановился возле Финляндии. Танкер плыл из Судана и бросил якорь у береговой линии другого государства.
В Финляндии в районе полуострова Ханко остановилось зарегистрированное в Панаме судно M/T Jazz. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yle.
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Береговая охрана контактирует с экипажем
Судно направлялось из Судана в Российскую Федерацию.
По информации издания, судно ранее дрейфовало в Финском заливе, а затем бросило якорь южнее Ханко. Финская береговая охрана сконтактировала с экипажем корабля.
Судно M/T Jazz, которое остановилось у берегов Финляндии, не перевозит нефть, также отмечается, что инфраструктура на морском дне не пострадала.
В то же время в район, где находится M/T Jazz, отправили буксир и патрульное судно Turva. Больше никаких деталей относительно инцидента не предоставляли.
Два подводных кабеля Estlink соединяют Эстонию и Финляндию через Финский залив. Днем на Рождество один из них, Estlink 2, был поврежден.
Власти не обнародовали названия судов, которые проходили в момент повреждения над кабелем. Но журналисты назвали их. Они могут быть связаны с Россией.