Наши военные в Британии начнут обучение на танках Challenger: посол Пристайко назвал время

21 января 2023, 10:26
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Источник:

"Радио Свобода"

Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы. Посол Украины в Великобритании заявил, что подготовленные для Киева танки уже готовят к отправке.

По данным Вадима Пристайко, одни экипажи военных ВСУ Британия уже тренирует. Также посол объяснил, когда начнутся учения на танках и сколько времени они продлятся.

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Когда Британия будет учить украинских танкистов

Экипажи вот-вот приступят к тренировкам на территории Великобритании. Уже тренируются экипажи тяжелых артиллерийских систем, и в ближайшее время приедут и танкисты,
– заявил Вадим Пристайко.

По словам нашего посла в Британии, это не займет много времени. В частности, потому, что, как отмечают британские инструкторы, украинские военные мотивированы и учатся очень быстро.

Сколько времени нужно для тренировок

Вадим Пристайко объяснил, что для обучения пехотинцев нужно 5 недель. Он отметил, что Великобритания уже подготовила 10 тысяч и с начала 2023 года – начала готовить еще 20 тысяч бойцов пехоты.

Трудно сказать, сколько нужно будет готовить танкистов – тем более что это и артиллеристы, и механики, и командиры. Я думаю, что за месяц-полтора можно справиться,
– рассказал посол Украины в Британии.

Вадим Пристайко уточнил, что при необходимости обучение продолжат, как это было раньше.

Кратко о танках от Британии

  • 14 января во время разговора с Владимиром Зеленским Риши Сунак заявил, что Великобритания стремится усилить поддержку Украины, в том числе путем предоставление танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем
  • Впоследствии министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине предоставят эскадрилью танков Challenger 2. То есть речь идет о 14 танках.
  • Следует заметить, что вооружение этих танков – 120 миллиметровая пушка L30A1 длиной 55 калибров. Пушка танка нарезная и использует боеприпасы раздельной зарядки, которые не унифицированы с НАТО.
  • Challenger 2 требуются свои боеприпасы. Речь идет о бронебойно-подкалиберных, осколочно-фугасных, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные снаряды. Подробнее об этом оружии читайте здесь.

Автор: Діана Квасневська