Тянуть больше некуда: почему Европа только сейчас начала призывать Германию поставлять танки

Украина более полугода просит западных партнеров о предоставлении танков, но это решение у них назрело только сейчас. По всей вероятности, они ожидали уступок от России и конструктивных переговоров в результате разгрома ее войск в Харьковской и Херсонской областях.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Александр Антонюк. По его словам, все предпосылки складываются таким образом, что канцлеру Германии Олафу Шольцу не останется иного выбора, как брать ответственность за поставку вооружения Украине.

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Почему танки пообещали только сейчас

Политолог отметил, что после удачных операций ВСУ по освобождению своих территорий полгода назад, партнеры Украины ожидали от России готовности к конструктивному диалогу. На это тоже частично надеялись и в Украине, но серьезно на это никто не рассчитывал.

Европейские политики действительно надеялись, что Россия поймет последствия для себя и начнет идти на встречу в вопросах переговоров и признания своей вины. Этого не произошло, Россия демонстративно продолжает угрожать и атаковать Украину.

Сегодня, по мнению политолога, европейцы уже поняли, что бесполезно ожидать от России конструктива и к тому же накопился "кумулятивный эффект", а терпение могло ворваться после террористического акта в Днепре.

Очевидно, уже в политическом процессе наконец дошли до того, что на уровне истеблишмента, который уже тянуть некуда,

– сказал Антонюк.

Политолог убежден, что европейские политики понимают, что своими действиями Россия сознательно обостряет войну, поэтому если не предоставлять оружие сейчас, в следующей фазе войны уже придется их странам самим участвовать в войне с Россией.

Предоставят ли Украине авиацию

Если с танками ситуация проясняется, то с самолетами пока ничего не известно. По мнению Антонюка, решение о предоставлении самолетов у политиков стран-партнеров еще политически не "созрело", хотя это должно было быть раньше решения по танкам.

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Александр Антонюк уверен, что этот вопрос будет актуализирован на ближайшей встрече Рамштайна.

Шольцу уже некуда тянуть

Александр Антонюк рассказал, что сейчас стоит ожидать запрета на поставки немецких танков Украине, а чуть позже Германия также будет заниматься их поставкой.

Скорее всего, будут сняты ограничения, поскольку несколько стран уже объявили готовность передать нам необходимое вооружение, а все предпосылки составлены таким образом, что Шольцу уже некуда тянуть,

– сказал политолог.

Антонюк убежден, что Германия в ближайшие дни возьмет на себя обязательство поставлять Украине оружие, тяжелую технику и боеприпасы.

Европа постепенно снимает ограничения на оружие для Украины