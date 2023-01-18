Про це 24 Каналу розповів політолог Олександр Антонюк. За його словами, всі передумови складаються таким чином, що канцлеру Німеччини Олафу Шольцу не залишиться іншого вибору, як брати відповідальність за постачання озброєння Україні.

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Чому танки пообіцяли тільки зараз

Політолог зазначив, що після вдалих операцій ЗСУ по звільненню своїх територій пів року тому, партнери України очікували від Росії готовості щодо конструктивного діалогу. На це також частково сподівались і в Україні, але серйозно на це ніхто не розраховував.

Натомість європейські політики дійсно сподівались, що Росія зрозуміє наслідки для себе та почне йти на зустріч у питаннях переговорів та визнання своєї провини. Цього не сталось, Росія демонстративно продовжує погрожувати та атакувати Україну.

Сьогодні, на думку політолога, європейці вже зрозуміли, що марно очікувати від Росії конструктиву й до того ж накопичився "кумулятивний ефект", а терпець міг увірватися після терористичного акту в Дніпрі.

Очевидно, вже в політичному процесі нарешті дійшли до того, на рівні істеблішменту, що вже тягнути немає куди,

– сказав Антонюк.

Політолог переконаний, що європейські політики розуміють, що своїми діями Росія свідомо загострює війну, а тому якщо не надавати зброю зараз, в наступній фазі війни вже доведеться їхнім країнам самим брати участь у війні з Росією.

Чи нададуть Україні авіацію

Якщо з танками ситуація проясняється, то з літаками поки що нічого невідомо. На думку Антонюка, рішення про надання літаків у політиків країн-партнерів ще політично не "дозріло", хоча це мало б бути раніше ніж рішення по танках.

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Олександр Антонюк впевнений, що це питання буде актуалізоване на найближчій зустрічі Рамштайн.

Шольцу вже немає куди тягнути

Олександр Антонюк розповів, що зараз варто очікувати знаття заборони на постачання німецьких танків Україні, а трохи згодом Німеччина також буде займатись їх постачанням.

Скоріш за все будуть зняті обмеження, оскільки декілька країн вже оголосили готовність передати нам необхідне озброєння, а всі передумови складені таким чином, що Шольцу вже немає куди тягнути,

– сказав політолог.

Антонюк переконаний, що Німеччина найближчими днями візьме на себе зобов'язання постачати Україні зброю, важку техніку та боєприпаси.

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