Байден или Шольц: кто первым решил предоставить Украине танки

США и Германия 25 января объявили о своих решениях предоставить Киеву танки. Это стало результатом длительных переговоров между союзниками Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал американский политик, депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. По его словам, промедление с предоставлением танков Abrams и Leopard в то время, как в Украине гибнут люди, может выглядеть не очень хорошо.

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Однако, как отметил Рашкин, к сожалению, решение о предоставлении такого вооружения Киеву лежит, прежде всего, в политической плоскости.

США и Германия сделали почти "общее" заявление

Политик отметил, что разделяет точку зрения бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса. Генерал Ходжес ранее отмечал, что поражен тем, насколько президент США Джо Байден говорит с другими союзниками Украины.

"Байден не диктует решения. Мол, ребята, мы все собрались и дальше будем делать так и так. А происходят постоянные разговоры с советниками. Это производит очень хорошее впечатление на тех же союзников", – сказал Рашкин.

Он добавил, что этим США кардинально отличаются от России, которая вообще не знает, что такое "переговоры".

А здесь мы видим, что политики договорились и сделали практически общее заявление. Они вдвоем (Байден и канцлер Германии Олаф Шольц – 24 Канал) это сделали, с уважением друг к другу,

– отметил американский политик.

По мнению Рашкина, нельзя сказать, что кто-то в этой ситуации заработал больше баллов.

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"Инициатива исходила от администрации Байдена"

В то же время, по словам депутата окружного собрания округа Рок, первенство по предоставлению Украине танков все-таки принадлежит Соединенным Штатам Америки.

"Я думаю, что инициатива исходила от администрации Байдена. Еще не было такого президента США, который бы настолько был заинтересован в победе Украины", – отметил Рашкин.

Дальновидная ставка со стороны США

Он добавил, что для США вопрос не только в том, чтобы Украина победила Россию.

В Вашингтоне увидели возможность уничтожить одного глобального противника – Россию, и таким образом обезопасить себя от еще более опасного противника – Китая,

– отметил политик.

По словам Рашкина, американским политикам понадобилось определенное время, чтобы проявить такую дальновидность.

Украина получит танки от союзников: коротко