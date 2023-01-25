Байден или Шольц: кто первым решил предоставить Украине танки
США и Германия 25 января объявили о своих решениях предоставить Киеву танки. Это стало результатом длительных переговоров между союзниками Украины.
Об этом 24 Каналу рассказал американский политик, депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. По его словам, промедление с предоставлением танков Abrams и Leopard в то время, как в Украине гибнут люди, может выглядеть не очень хорошо.
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Однако, как отметил Рашкин, к сожалению, решение о предоставлении такого вооружения Киеву лежит, прежде всего, в политической плоскости.
США и Германия сделали почти "общее" заявление
Политик отметил, что разделяет точку зрения бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса. Генерал Ходжес ранее отмечал, что поражен тем, насколько президент США Джо Байден говорит с другими союзниками Украины.
"Байден не диктует решения. Мол, ребята, мы все собрались и дальше будем делать так и так. А происходят постоянные разговоры с советниками. Это производит очень хорошее впечатление на тех же союзников", – сказал Рашкин.
Он добавил, что этим США кардинально отличаются от России, которая вообще не знает, что такое "переговоры".
А здесь мы видим, что политики договорились и сделали практически общее заявление. Они вдвоем (Байден и канцлер Германии Олаф Шольц – 24 Канал) это сделали, с уважением друг к другу,
– отметил американский политик.
По мнению Рашкина, нельзя сказать, что кто-то в этой ситуации заработал больше баллов.
Стрим Ирины Узловой и Юрия Рашкина: смотрите полное видео
"Инициатива исходила от администрации Байдена"
В то же время, по словам депутата окружного собрания округа Рок, первенство по предоставлению Украине танков все-таки принадлежит Соединенным Штатам Америки.
"Я думаю, что инициатива исходила от администрации Байдена. Еще не было такого президента США, который бы настолько был заинтересован в победе Украины", – отметил Рашкин.
Дальновидная ставка со стороны США
Он добавил, что для США вопрос не только в том, чтобы Украина победила Россию.
В Вашингтоне увидели возможность уничтожить одного глобального противника – Россию, и таким образом обезопасить себя от еще более опасного противника – Китая,
– отметил политик.
По словам Рашкина, американским политикам понадобилось определенное время, чтобы проявить такую дальновидность.
Украина получит танки от союзников: коротко
- США продолжают оказывать поддержку Украине в войне с Россией. Президент США Джо Байден 25 января объявил новый пакет военной помощи нашему государству, в который вошли танки M1 Abrams.
- Вашингтон предоставит Украине 31 танк Abrams. Кроме того, в США пообещали как можно скорее начать обучение украинских военных.
- В то же время Германия приняла долгожданное для Украины решение по танкам Leopard 2. Как сообщили 25 января в Бундесвере, Украина получит от Берлина 14 танков Leopard 2A6.
- Канцлер Германии Олаф Шольц также заверил, что все страны, изъявившие желание предоставить немецкие танки Украине, получат от Берлина соответствующее разрешение.