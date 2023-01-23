Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Михаил Жирохов. Он напомнил, что Франция уже назвала условия для передачи Украине танков Leclerc.

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Среди главных требований президента Франции Эммануэля Макрона – то, что такой шаг Парижа не должен стать причиной эскалации.

"Предоставление Украине Leclerc – пока только разговоры"

Как отметил Жирохов, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Франция очень осторожно относится к поставкам оружия Киеву. По его словам, оружие от Франции поступало либо через коммерческие фирмы, либо на определенных условиях.

Это связано с тем, что внутриполитическая ситуация во Франции очень нестабильна. Там большое пророссийское влияние на политиков, из-за чего французы очень осторожно передают оружие,

– сказал военный эксперт.

Жирохов считает, что, несмотря на заявления Макрона, Париж вряд ли решится предоставить Украине танки Leclerc.

"О Leclerc это пока только разговоры. Я не думаю, что это перейдет к практическим действиям", – отметил военный эксперт.

Михаил Жирохов предположил, получит ли Украина танки Leclerc: смотрите видео

Почему союзники не спешат предоставлять танки Украине

На Западе вообще затягивают предоставление танков Украине. Союзники объясняют это якобы тем, что такая техника нуждается в специфическом техническом обслуживании, с чем у Киева могут возникнуть трудности. Военный эксперт убежден, что причина также заключается в коммерческих интересах некоторых промышленников.

Эта война для западного промышленного комплекса – этакая рекламная витрина. Никому из производителей оружия не хочется, чтобы были кадры сгоревших танков Leclerc или Leopard. Это ведь будет антирекламой,

– сказал Жирохов.

Он добавил, что карды техники в плохом состоянии на поле боя могут оттолкнуть будущих покупателей, которые захотят приобрести такие танки уже после войны в Украине.

"Поэтому пока на Западе не будут уверены, что украинские военные смогут такое вооружение обслуживать и самое главное – использовать на поле боя, они не очень охотно идут на предоставление такой высокотехнологичной техники", – отметил военный эксперт.

Военная помощь от Франции: коротко