Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Михаил Жирохов. Он напомнил, что Франция уже назвала условия для передачи Украине танков Leclerc.
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Среди главных требований президента Франции Эммануэля Макрона – то, что такой шаг Парижа не должен стать причиной эскалации.
"Предоставление Украине Leclerc – пока только разговоры"
Как отметил Жирохов, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Франция очень осторожно относится к поставкам оружия Киеву. По его словам, оружие от Франции поступало либо через коммерческие фирмы, либо на определенных условиях.
Это связано с тем, что внутриполитическая ситуация во Франции очень нестабильна. Там большое пророссийское влияние на политиков, из-за чего французы очень осторожно передают оружие,
– сказал военный эксперт.
Жирохов считает, что, несмотря на заявления Макрона, Париж вряд ли решится предоставить Украине танки Leclerc.
"О Leclerc это пока только разговоры. Я не думаю, что это перейдет к практическим действиям", – отметил военный эксперт.
Михаил Жирохов предположил, получит ли Украина танки Leclerc: смотрите видео
Почему союзники не спешат предоставлять танки Украине
На Западе вообще затягивают предоставление танков Украине. Союзники объясняют это якобы тем, что такая техника нуждается в специфическом техническом обслуживании, с чем у Киева могут возникнуть трудности. Военный эксперт убежден, что причина также заключается в коммерческих интересах некоторых промышленников.
Эта война для западного промышленного комплекса – этакая рекламная витрина. Никому из производителей оружия не хочется, чтобы были кадры сгоревших танков Leclerc или Leopard. Это ведь будет антирекламой,
– сказал Жирохов.
Он добавил, что карды техники в плохом состоянии на поле боя могут оттолкнуть будущих покупателей, которые захотят приобрести такие танки уже после войны в Украине.
"Поэтому пока на Западе не будут уверены, что украинские военные смогут такое вооружение обслуживать и самое главное – использовать на поле боя, они не очень охотно идут на предоставление такой высокотехнологичной техники", – отметил военный эксперт.
Военная помощь от Франции: коротко
- В начале 2023 Франция неожиданно взяла на себя лидерство в контексте военной поддержки Украине. Само решение Макрона о передаче легких танков AMX-10 RC и бронетранспортеров ACMAT Bastion спровоцировало схожие решения от других стран.
- Италия и Франция вскоре могут усилить противовоздушную оборону Украины. Обе страны заканчивают подготовку комплекса ПВО SAMP/T.
- Несмотря на то, что Франция поддерживает украинский народ в войне против российской агрессии, глава государства Эммануэль Макрон все еще убежден, что нужно поддерживать диалог со страной-агрессором