Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Михайло Жирохов. Він нагадав, що Франція вже назвала умови для передачі Україні танків Leclerc.

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Серед головних вимог президента Франції Еммануеля Макрона – те, що такий крок Парижа не має стати причиною ескалації.

"Надання Україні Leclerc – поки лише розмови"

Як зазначив Жирохов, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Франція дуже обережно ставиться до постачання зброї Києву. За його словами, зброя від Франції надходила або через комерційні фірми, або на певних умовах.

Це пов'язано з тим, що внутрішньополітична ситуація у Франції дуже нестабільна. Там є великий проросійський вплив на політиків, через що французи дуже обережно передають зброю,

– сказав військовий експерт.

Жирохов вважає, що попри заяви Макрона, Париж навряд чи зважиться надати Україні танки Leclerc.

"Про Leclerc це поки що лише розмови. Я не думаю, що це перейде до практичних дій", – зазначив військовий експерт.

Михайло Жирохов припустив, чи отримає Україна танки Leclerc: дивіться відео

Чому союзники не поспішають надавати танки Україні

На Заході загалом зволікають з наданням танків Україні. Союзники пояснюють це нібито тим, що така техніка потребує специфічного технічного обслуговування, з чим у Києва можуть виникнути труднощі. Військовий експерт переконаний, що причина також полягає у комерційних інтересах певних промисловців.

Ця війна для західного промислового комплексу – така собі рекламна вітрина. Нікому з виробників зброї не хочеться, щоб були кадри згорілих танків Leclerc або Leopard. Адже це буде антирекламою,

– сказав Жирохов.

Він додав, що карди техніки у поганому стані на полі бою можуть відштовхнути майбутніх покупців, які захочуть придбати такі танки вже після війни в Україні.

"Тому поки на Заході не будуть впевнені, що українські військові зможуть таке озброєння обслуговувати і найголовніше – використовувати на полі бою, вони не дуже охоче йдуть на надання такої високотехнологічної техніки", – зазначив військовий експерт.

Військова допомога від Франції: коротко