Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Михайло Жирохов. Він нагадав, що Франція вже назвала умови для передачі Україні танків Leclerc.
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Серед головних вимог президента Франції Еммануеля Макрона – те, що такий крок Парижа не має стати причиною ескалації.
"Надання Україні Leclerc – поки лише розмови"
Як зазначив Жирохов, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Франція дуже обережно ставиться до постачання зброї Києву. За його словами, зброя від Франції надходила або через комерційні фірми, або на певних умовах.
Це пов'язано з тим, що внутрішньополітична ситуація у Франції дуже нестабільна. Там є великий проросійський вплив на політиків, через що французи дуже обережно передають зброю,
– сказав військовий експерт.
Жирохов вважає, що попри заяви Макрона, Париж навряд чи зважиться надати Україні танки Leclerc.
"Про Leclerc це поки що лише розмови. Я не думаю, що це перейде до практичних дій", – зазначив військовий експерт.
Михайло Жирохов припустив, чи отримає Україна танки Leclerc: дивіться відео
Чому союзники не поспішають надавати танки Україні
На Заході загалом зволікають з наданням танків Україні. Союзники пояснюють це нібито тим, що така техніка потребує специфічного технічного обслуговування, з чим у Києва можуть виникнути труднощі. Військовий експерт переконаний, що причина також полягає у комерційних інтересах певних промисловців.
Ця війна для західного промислового комплексу – така собі рекламна вітрина. Нікому з виробників зброї не хочеться, щоб були кадри згорілих танків Leclerc або Leopard. Адже це буде антирекламою,
– сказав Жирохов.
Він додав, що карди техніки у поганому стані на полі бою можуть відштовхнути майбутніх покупців, які захочуть придбати такі танки вже після війни в Україні.
"Тому поки на Заході не будуть впевнені, що українські військові зможуть таке озброєння обслуговувати і найголовніше – використовувати на полі бою, вони не дуже охоче йдуть на надання такої високотехнологічної техніки", – зазначив військовий експерт.
Військова допомога від Франції: коротко
- На початку 2023 року Франція несподівано взяла на себе лідерство в контексті військової підтримки Україні. Саме рішення Макрона про передачу легких танків AMX-10 RC та бронетранспортерів ACMAT Bastion спровокувало схожі рішення від інших країн.
- Італія і Франція невдовзі можуть посилити протиповітряну оборону України. Обидві країни закінчують підготовку комплексу ППО SAMP/T.
- Попри те, що Франція підтримує український народ у війні проти російської агресії, очільник країни Еммануель Макрон все ще переконаний, що потрібно підтримувати діалог з країною-агресором.