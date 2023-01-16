Мир настаивает: решится ли Шольц поделиться танками Leopard

Для эффективного наступления Украина нуждается в тяжелой технике. Страна-производитель танков Leopard 2 Германия сомневается с решением о передаче и имеет на это причину.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. Он считает, что Берлин не до конца понимает значимость своего решения.

Кстати говоря На Германию будет давить 2 фактора, – эксперт сказал, предоставит ли Шольц танки Украине

Гетман акцентировал на том, что Германии не обязательно предоставлять танки Leopard, она должна согласиться с тем, чтобы другие страны, имеющие эти танки, получили право на их поставки в Украину.

Мне кажется, что Германия очень не хочет втягиваться в эту войну, об этом не раз говорил Олаф Шольц. Мол, он не хочет провоцировать какие-либо дополнительные конфликты. Они живут в каком-то немного другом измерении, они не понимают, что происходит,

– заметил Гетьман.

Германия колеблется

По словам военного аналитика, Германия ссылается на небольшое количество этих танков в наличии вероятно, их меньше сотни. Также вроде бы нужен год, чтобы их перекрасить и отремонтировать.

"Это, вероятно, будет начало следующего года. Нет, спасибо, нам нужно сейчас", – подчеркнул спикер.

Он убежден, что если Шольц позволит другим странам поставлять в Украину Leopard, то они это сделают быстрее, чем Германия.

Если Берлин сомневается с передачей танков Leopard 2, они могли бы передать танки Lepard 1, заметил спикер. Leopard 1 – это танк наступления, он легче на 20 тонн, чем Leopard 2.

Гетман о передаче Украине тяжелой техники: смотреть видео

Европа может предоставить больше техники

По словам Гетьмана, Великобритания планирует вообще отказаться от собственных танковых войск, ведь иметь танки на островах, считают они, нет смысла. Деньги, идущие на танковые войска, Британия планирует перенаправить на кибербезопасность. Поэтому у них будет возможность поставлять в Украину танки Challenger, предусмотрел спикер.

За всю историю всех войн, в которых участвовали эти танки, удалось подбить только один танк, и тот попал под дружеский огонь. Есть статистика, что этот Challenger выдержал 15 попаданий противотанковых пушек,

– добавил военный аналитик.

Если Украина получит подобные танки, считает Гетьман, даже Leopard для нас станут второстепенными. Возможно, британцы также передадут в Украину танки Abrams.

По словам эксперта, Abrams не передают в Украину сейчас не потому, что колеблются, а потому, что танки нуждаются в ремонте. Завод сейчас только строится в Польше. Для танков Leopard таких заводов больше, а для американских Abrams – мало.

Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 Канала

Какую технику получит Украина: последнее