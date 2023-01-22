В Польше допускают создание коалиции по передаче Украине современных танков без Германии

Берлин до сих пор не согласился передать Украину "Леопарды". Между тем в Польше допускают создание коалиции для предоставления современных танков без участия Германии.

Об этом сообщил премьер Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул, что Польша не будет пассивно наблюдать, как Украина истекает кровью, пишет 24 Канал.

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Германия не должна связывать руки другим партнерам

Моравецкий считает поведение Германии относительно передачи танков Leopard неприемлемым. Ведь полномасштабная война длится уже почти год, и каждый день гибнут невинные люди.

Высокопоставленный чиновник не понимает, что еще нужно Германии, чтобы страна "открыла глаза и начала действовать в соответствии с потенциалом". По мнению Моравецкого, если Берлин не готов самостоятельно поставлять танки Украине, он хотя бы не должен связывать руки другим партнерам.

Если Германия не согласится передать Украине Leopard, то мы создадим меньшую коалицию стран, готовых поделиться своими современными танками с Украиной. Мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью,

– подчеркнул премьер.

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Предоставление Украине "Леопардов": последние новости

20 января в Германии прошло заседание в формате "Раммштайн". Однако партнеры Украины не пришли к общему решению о предоставлении танков Leopard.

Интересно, что после заседания немцы вышли на протест. Люди потребовали предоставить Украине столь необходимые боевые танки.

В правительстве Олафа Шольца опровергли утверждение, что Германия препятствует передаче танков. Министр обороны Борис Писториус заявил, что у партнеров нет единого мнения по поводу предоставления "Леопардов". Также он заявил, что якобы есть веские причины против поставок танков.

В то же время Писториус сказал, что поручил официальным лицам провести проверку запасов танков Leopard 2 в Германии, чтобы страна могла "действовать быстро" в случае "положительного решения".

В то же время Писториус сказал, что поручил официальным лицам провести проверку запасов танков Leopard 2 в Германии, чтобы страна могла "действовать быстро" в случае "положительного решения". На такое заявление министра обороны резко отреагировал замглавы МИД Андрей Мельник. Он подчеркнул, что Германия должна наконец-то принять решение по поставке танков, ведь время имеет важное значение. "Что еще нужно проверить, господин Писториус? Снабжайте! Очень жаль, что Светофор (коалиция ФРГ – 24 Канал) так себя выставляет", – подчеркнул Мельник.

Основные преимущества танков Leopard / инфографика 24 Канала