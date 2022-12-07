США поддерживают поставку в Украину танков Leopard: увеличивает ли это наши шансы получить технику

США выступили за поставку Украине немецких танков Leopard. Это очень мощная техника.

Вполне вероятно, ее передуть нашим военным. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Петр Черник.

В США откровенно ответили, имеют ли достаточно вооружения для Украины

В апреле HIMARS были фантастикой. Для меня как для аналитика это казалось чем-то невероятным. Это случилось,

– подчеркнул Черник.

Это касается и САУ PzH 2000, ПЗРК FIM-92 Stinger и Starstreak – примеров немало. Сейчас говорится о самом лучшем боевом танке западного образца. Черник убежден, что у Украины есть все шансы его получить.

"На мой взгляд, немецкие Leopard одни из лучших в комплексе – боекомплект, качество наведения на цель и применение самой пушки", – подытожил Петр Черник.

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