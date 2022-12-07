США поддерживают поставку в Украину танков Leopard: увеличивает ли это наши шансы получить технику
7 декабря 2022, 18:20Читати новину українською
США выступили за поставку Украине немецких танков Leopard. Это очень мощная техника.
Вполне вероятно, ее передуть нашим военным. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Петр Черник.
В США откровенно ответили, имеют ли достаточно вооружения для Украины
В апреле HIMARS были фантастикой. Для меня как для аналитика это казалось чем-то невероятным. Это случилось,
– подчеркнул Черник.
Это касается и САУ PzH 2000, ПЗРК FIM-92 Stinger и Starstreak – примеров немало. Сейчас говорится о самом лучшем боевом танке западного образца. Черник убежден, что у Украины есть все шансы его получить.
"На мой взгляд, немецкие Leopard одни из лучших в комплексе – боекомплект, качество наведения на цель и применение самой пушки", – подытожил Петр Черник.
Военная помощь Украине: последние новости
- Сенат США согласовал проект оборонного бюджета на 2023 год. Известно, что 800 миллионов евро будут направлены на дополнительную военную помощь Украине.
- Норвегия выделила почти 15 миллионов евро в Миссию Европейского Союза по оказанию военной помощи для Украины. Страна демонстрирует твердую поддержку нашего государства в защите свободы и суверенитета.
- С конца ноября обсуждается возможность предоставления Украине ЗРК Patriot. Однако 6 декабря Германия отказала в поставках вооружения.