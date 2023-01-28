Leopard уже в феврале могут "пойти в бой", – полковник ВСУ о применении танков на фронте

Сейчас у Украины достаточно военной техники для выполнения определенных наступательных действий. Однако те более 100 единиц танков, которые партнеры планируют передать нам, будут усилением для 100% выполнения задач.

К примеру, станут усилением для выхода наших защитников на побережье Азовского моря. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.

Обратите внимание Польша готовит танковую коалицию для Украины: среди партнеров – Турция

Как ВСУ могут использовать танки на фронте

Так, эту сотню танков добавят к количеству военной техники, которая у нас есть для выполнения соответствующего задания. Западное вооружение возьмет на себя некоторые функции. Впрочем, на Abrams пока не стоит полагаться, поскольку Leopard могут поступить в Украину раньше.

Leopard зайдут уже в феврале и могут сразу "пойти в бой",

– предположил военный эксперт.

По его словам, они присоединятся в наступлении ВСУ к нашим Т-72 или польским танкам PT-91 Twardy – это тот же Т-72, но модернизированный польскими техниками.



Характеристики танков Leopard / Инфографика 24 Канала

"Мы просто добавим это количество к уже имеющейся технике. Здесь большой "плюс" нам принесет бронетехника, которую передают вместе с танками, в частности БТР, БМП, М113, Bradley и Marder. Этот класс принесет гораздо больше пользы, чем сами танки", – подчеркнул полковник ВСУ.

У оккупантов скоро могут закончиться снаряды на складах

У российских захватчиков значительно уменьшились запасы снарядов к артиллерии. По мнению Свитана, вскоре оккупанты выйдут на "нулевые" остатки боеприпасов на складах.

"Вероятно, за месяцы россияне выйдут полностью на "ноль" по складах и будут "работать с колес". То есть за сутки они могут производить около 5 тысяч снарядов и это же количество будут использовать на переднем крае, не больше", – отметил военный эксперт.

Свитан об использовании танков на фронте: смотрите видео

ВСУ пока выгодно удерживать оборону в Бахмуте

Издание CNN со ссылкой на источники в Администрации президента США Джо Байдена сообщило, будто американцы советуют Украине частично отказаться от усиленной обороны Бахмута. Взамен с новой бронетехникой и обученным личным составом сконцентрироваться на Юге. По словам Свитана, это резонно, если решать вопрос глобально.

Сейчас оккупационное войско на Донбассе имеет преимущество в артиллерии и живой силе, поэтому нашим бойцам оптимально содержать там режим обороны. К тому же ВСУ выгодно удерживать город из промзоны.

Промзона Бахмута держится. Город можно удерживать в промзоне и в районе разбитых многоэтажек. Как только российская артиллерия, если у нее хватит мощности, "перемелет" промзону, отойдем на многоэтажки. Это будет манёвр, похожий на тот, что был в районе Соледара,

– сказал полковник ВСУ.

Впрочем, необходимости отходить из Бахмута нет. Поэтому, учитывая задачу, будет принято решение. Что касается Южного направления, то там россияне не спрячутся от ВСУ. Свитан отметил, что оккупанты не смогут там укрепляться, ведь прижаты к побережью моря и эту 100-километровую линию фронта будет легко пробить.