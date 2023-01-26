Глохнут перед мавзолеем Ленина, - Подоляк потролил "супертанки России"

Украина получает тяжелое оркжие и технику от западных партнеров. Ответом России являются угрозы своими "лучшими в мире танками", которыми, кстати, невозможно воевать.

Об этом в интервью для 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что российское оружие характеризуется не качеством, а количеством.

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Российские пропагандисты не упускают возможности похвастаться своими "лучшими в мире танками". В телеграмм-канале Владимир Соловьев написал, мол, некоторые могут удивиться, но в последние годы единственной страной, разрабатывающей чрезвычайно новую машину, говорилось о танке, была именно Россия.

Стоит обратить внимание на стилистику Соловьева. Его Подоляк называет "фантастическим материалом для психиатрического исследования".

На "лучшие в мире танки" политик ответил коротко: "Лучших в мире танков под названием Т-14 "Армата" не существует в природе, они глохнут перед мавзолеем Ленина".

Он убежден, что российский ВПК сейчас максимально обнуляет свою репутацию. Россия имеет огромный объем старого советского оружия, едва модифицированного. Они ведут определенные разработки в сфере авиации, говорится о самолетах-истребителях пятого поколения. Также в России есть ряд высокоточных ракет, наработанных в 2000-х годах, но их совсем немного.

Элементы гибридной войны

90% арсенала русской армии – это арсенал Советского Союза, подчеркнул Подоляк. Это оружие устарело, но его очень много.

Поэтому эти все понты россиян: "Арматы", "Посейдон" – это исключительно элементы гибридной войны,

– добавил говорящий.

Он заметил, что Россия постоянно продавала не столько свою военную способность, сколько страх перед ней, страх перед русской армией.

Для этого они и создали ППК "Вагнер" и других, которые приезжали в Сирию и на видео отрезали голову местным, уверен Подоляк. Делали это для того, чтобы показать, какие россияне безжалостны, что им все равно на гуманистическую составляющую современной цивилизации. И эти люди являются основой русской армии.

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Сами поверили в свою ложь

По словам Подоляка, россияне постоянно рассказывали, что у них есть "Цирконы", "Арматы" и мир должен их бояться. Мир боялся России, поэтому был паритет, мол, Россия будет что-нибудь сказать, мы будем с ней спорить, но будем ее бояться.

В какой-то момент, они сами поверили, что имеют настолько мощную армию и такой сверхсовременный ВПК, что они могут зайти куда угодно,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Украине поможет оружие НАТО

Россияне ворвались в Украину, которая откровенно не милитарное государство, признал Подоляк. Причины, почему это произошло, руководство будет выяснять после победы. Хотя Украина не имела достаточно эффективного контроружия, первое давление ей позволило удержать советское оружие, а сегодня наше государство с партнерами выходит на концепцию переоснащения армии по стандартам НАТО, сообщил политик.

Выяснилось, что нет никакой сверхмощной русской армии, нет никакого мощного русского оружия. Выяснилось, что у всего этого "аналогов нет" действительно нет аналогов, потому что это никому не нужно,

– заметил спикер.

По словам Подоляка, в Украине есть эффективные средства противодействия под названием оружие НАТО – артиллерия, РСЗО, Himars, скоро будут танки, затем ракеты повышенной дальности и истребители.

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