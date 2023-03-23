"Так и до Т-34 дойдут": какую угрозу представляют старые российские танки Т-54

Россия снимает с баз хранения технику, изготовленную после Второй мировой войны. Однако такие танки все равно остаются грозным оружием на поле боя.

Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что эти танки могут быть в лучшем состоянии, чем некоторые более новые, которые россияне снимали с хранения в прошлые месяцы.

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Эти танки могут быть в лучшем состоянии

Танки Т-54/55, которые военные исследователи заметили при перемещении с баз на Дальнем Востоке, производились в Советском Союзе в 1940-х, 1950-х годах. Эти машины были сняты с 1295 Центральной базы резерва и хранения танков, откуда брались и расконсервировавшие в прошлые месяцы Т-62.

Жданов предположил, что это может быть связано с тем, что именно эти Т-54/55 находятся в лучшем состоянии, чем более новые модели советских танков.

"Я так понимаю, что когда Сталин был у власти, то постановка на хранение больше соответствовала технологиям, которые тогда применились, чем теперь. Поэтому эти Т-54/55, пожалуй, в лучшем состоянии, чем те танки, которые хранились при Хрущеве, и Брежнева", – подчеркнул военный эксперт.

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По его словам, с такими темпами оккупанты дойдут до танков Т-34, которые производились в годы Второй мировой войны.

Не качество, а количество является проблемой

Олег Жданов подчеркнул, что танк, какой бы он ни был старый, это прежде всего средство огневого поражения и он может доставить хлопоты на поле боя. Для уничтожения старых танков все равно нужно приложить усилия, применить противотанковую ракету, снаряд или гранату от ручного гранатомета.

Поэтому их количество это тоже проблема с которой нам нужно бороться. Но качество этих танков – оно еще ниже, чем у машин, которые они раньше снимали с хранения,

– отметил он.

Военный эксперт также упомянул, что российский 103-й бронетанковый ремонтный завод под Читой уже несколько месяцев модернизирует танки Т-62. Они в очень плохом состоянии и им нужно делать фактически капитальный ремонт.

Россияне снимают с хранения подержанную технику