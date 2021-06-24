Россия предсказуемо опасна, – Таран назвал 5 причин провокации с "обстрелом" эсминца

Министр обороны Украины Андрей Таран назвал 5 возможных причин провокации России в Черном море, которая произошла 23 июня. Речь идет об инциденте с "обстрелом" британского эсминца "Дефендер".

Россияне заявили, что открыли огонь по судну, однако в Британии опровергли эту информацию. Глава Минобороны Украины убежден, что в Кремле снова прибегли к распространению циничной дезинформации через контролируемые СМИ.

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Таран прокомментировал "обстрел" Россией британского эсминца

Министр убежден, сейчас важно сконцентрироваться на поиске вариантов ответа, что именно произошло в Черном море. Он считает, что причинами могли быть:

реакция России на только что достигнутые договоренности украинско-британского морского партнерства.

попытка сорвать учения "Си Бриз-2021", которые начнутся 28 июня;

ответ России на реальную перспективу членства Украины в НАТО после саммита Альянса;

идея повторить сценарий с разбойным абордажем украинских катеров осенью 2018 года;

информационно-психологическая операция, скорее всего, с прицелом на осенние выборы в России.

"Исходя из сегодняшнего хода событий, необходимо готовиться ко всем упомянутым и неназванным сценариям", – подчеркнул Андрей Таран.

Он также добавил, что Украина в тесном контакте и взаимодействии с партнерами продолжает активно готовиться к масштабным учениям "Си Бриз-2021".

Инцидент с британским эсминцем: главное