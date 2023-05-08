Прямое попадание российского снаряда: под Бахмутом погиб военный медик Тарас Баран
Источник:Городоцкая территориальная громада
К сожалению, война уносит жизни лучших защитников Украины. Недавно на фронте погиб военный медик, капитан медицинской службы Тарас Баран.
Защитнику было всего 37 лет. Он был родом со Львовской области.
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Что известно о погибшем Герое
Тарас Баран погиб на Бахмутском направлении в результате попадания противотанковой ракеты в авто медслужбы. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.
Побратим защитника Владислава Матюш рассказала, что Тарас Баран погиб от прямого попадания российского снаряда. Это произошло во время эвакуации раненых.
Тарас Баран погиб на Бахмутском направлении / фото Владислава Матюш
Погиб в эвакуации раненых от прямого попадания российского снаряда. Большая потеря, очень больно. Ты стольких спас, а мы не смогли тебя спасти. Боль,
– отметила Матюш.
Известно, что ранее Тарас Баран работал врачом-геникологом в местной больнице и роддоме. Мужчина был участником АТО с 2015 года.
Тарас Баран был выпускником Тернопольского национального медицинского университета имени Горбачевского. После начала войны в Украине мужчина был капитаном медицинской службы на Бахмутском направлении Донецкой области.
Защитнику было 37 лет / фото Пустомытовская территориальная громада
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