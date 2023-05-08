Прямое попадание российского снаряда: под Бахмутом погиб военный медик Тарас Баран

К сожалению, война уносит жизни лучших защитников Украины. Недавно на фронте погиб военный медик, капитан медицинской службы Тарас Баран.

Защитнику было всего 37 лет. Он был родом со Львовской области.

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Что известно о погибшем Герое

Тарас Баран погиб на Бахмутском направлении в результате попадания противотанковой ракеты в авто медслужбы. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Побратим защитника Владислава Матюш рассказала, что Тарас Баран погиб от прямого попадания российского снаряда. Это произошло во время эвакуации раненых.



Тарас Баран погиб на Бахмутском направлении / фото Владислава Матюш

Погиб в эвакуации раненых от прямого попадания российского снаряда. Большая потеря, очень больно. Ты стольких спас, а мы не смогли тебя спасти. Боль,

– отметила Матюш.

Известно, что ранее Тарас Баран работал врачом-геникологом в местной больнице и роддоме. Мужчина был участником АТО с 2015 года.

Тарас Баран был выпускником Тернопольского национального медицинского университета имени Горбачевского. После начала войны в Украине мужчина был капитаном медицинской службы на Бахмутском направлении Донецкой области.



Защитнику было 37 лет / фото Пустомытовская территориальная громада

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