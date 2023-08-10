Придется мобилизовать сотни тысяч, – Чмут рассказал о тотальной проблеме на фронте

Директор благотворительного Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут поделился собственными соображениями по мобилизации. В частности, он уверен, что рано или поздно большинству придется приступить к защите Украины.

Он уверен, что военные, которые с первых дней на фронте должны отдохнуть. А заменить их должны другие украинцы.

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Украина теряет военных

Чмут убеждает, что из-за большой территории, Украине нужна большая армия. За полтора года полномасштабного вторжения войско потеряло мотивированных, подготовленных, с боевым опытом людей. В частности, эти люди устают психологически, и их сейчас некому заменить

Люди, которые год-полтора года в окопах на передовой, физиологически нуждаются в восстановлении. А чтобы это сделать, их нужно в этих окопах кем-то заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизовать,

– констатировал Чмут.

Он добавил, что военные не вечны и рано или поздно придется воевать. Это может измениться только в крайних случаях – смерть Путина, распад России или находка ядерного оружия.

Однако Чмут убеждает, что важно подобрать каждому правильное место в армии. Условно айтишник должен идти в узел связи, а не в пулеметчики. Такой подход к привлечению гражданских лиц усилит всю систему.

Мобилизация в Украине продолжается