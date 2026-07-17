Качка будет совмещать работу с ЕС с обязанностями торгового представителя Украины

Президент провел беседу с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой. Он предложил чиновнику по совместительству занять должность торгового представителя Украины.

Владимир Зеленский отметил опыт своего собеседника в области торговой политики. Об итогах беседы он сообщил в своих социальных сетях.

Что сказал Зеленский?

Президент отметил, что Тарас Качка в дальнейшем будет работать в Брюсселе и координировать часть переговоров, связанных с евроинтеграцией. Зеленский поблагодарил чиновника за успешное взаимодействие Украины с европейскими институтами.

По его словам, в дальнейшем Украине необходимо развивать более секторальную, детализированную деятельность для продвижения уже открытых кластеров в переговорах с ЕС о вступлении. Также важной задачей является взаимодействие с институтами Евросоюза и национальными правительствами стран-членов Европейского Союза для открытия следующих кластеров.

Кроме того, президент подчеркнул, что наша страна ожидает решения еще по четырем кластерам. Он считает, что Качка сможет наиболее эффективно реализовать этот процесс в представительстве Украины в ЕС.

Учитывая также высокую эффективность и опыт Тараса в области торговой политики, он будет совмещать эту работу с ЕС с функцией торгового представителя Украины в рамках наших двусторонних торговых соглашений с ключевыми партнерами,

– сообщил Зеленский.

Он добавил, что члены правительства и дипломатическая команда Офиса поддержат Тараса в выполнении поставленных перед ним задач.

Какие последние встречи у Зеленского?

В пятницу, 17 июля, Владимир Зеленский провел встречу с несколькими боевыми командирами. Среди них – Андрей Билецкий. Президент рассказал, что во время встречи они обсудили ситуацию на Харьковском и Донецком направлениях, возможные действия российских войск и задачи украинской армии в обороне.

Также Зеленский встретился с бывшим министром внутренних дел Игорем Клименко. Президент предложил генералу полиции должность секретаря СНБО.