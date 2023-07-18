На Львовщине мэру и членам исполкома вручили повестки: что их ожидает
Источник:ZAXID.NET
Сотрудники ТЦК и СП утром 18 июля выполняли свою работу в Дрогобычском горсовете. По ее результатам повестки получили городской голова и члены исполкома.
По имеющейся информации, 18 июля в начале заседания повестки вручили городскому голове Дрогобыча Тарасу Кучме. Также в военкомат пригласили членов исполнительного комитета.
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Что ожидает должностных лиц
Дали повестки всем представителям исполкома и мне, в том числе. Это нормальное явление,
– заметил Тарас Кучма.
Мэр отметил, что представители исполнительного комитета должны посетить ТЦК и СП. Им необходимо будет уточнить личные учетные данные.
В то же время Тарас Кучма напомнил, что чиновники городского совета забронированы от мобилизации. Это предполагается соответствующим законом. Несмотря на это, они могут присоединиться к рядам украинского войска, если самостоятельно согласятся.
Если нужно будет, я как офицер пойду служить. Я просился, мне пока отказывают. У меня заместители все поменялись, для них еще не оформили бронирование, они еще не прошли соответствующую процедуру,
– добавил Тарас Кучма.
Обратите внимание, что депутаты Дрогобыча в конце мая утвердили трех новых заместителей городского головы. Предыдущие потеряли свои полномочия из-за их неудовлетворительной работы.
По словам городского головы, около 90 сотрудников исполнительных структур Дрогобычского горсовета при боевом опыте. Они либо были на контракте, либо мобилизованы в Вооруженные Силы Украины.
Что нужно иметь во время визита в ТЦК СП
Помог пролить свет на это спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин. По его словам, с собой гражданин обязан взять:
- паспорт или ID-карту;
- идентификационный код;
- военно-учетный документ – временное удостоверение или военный билет;
- заключение врачей по болезням, выписки из больниц, обследование.
В случае, если данные уже актуализировали, мужчину могут направить на прохождение военно-врачебной комиссии. Как бы там ни было, сначала проверяют учетные данные, а потом уже выписывают отдельную повестку на ВВК.