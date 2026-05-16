Был воином чести и силы: на фронте погиб Тарас Матвиец

Украина потеряла еще одного защитника. В боях на Днепропетровщине погиб главный сержант десантно-штурмовой роты Тарас Матвиец.

О гибели защитника и его жизни до войны рассказали в "Мото Стая Шаргород".

Что известно о погибшем военном?

Тарас Матвиец – 26-летний военный, который проживал в Винницкой области. В ряды ВСУ присоединился еще в начале полномасштабного вторжения.

Украинский защитник был главным сержантом десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона ВСУ.

Дарья Коломиец, бывшая одноклассница военного, рассказала, что Тарас Матвиец в детстве был непослушным, но всегда защищал других и никого не обижал.

Погиб украинский защитник 14 мая 2026 года во время выполнения боевого задания в селе Кардаши, Синельниковского района, Днепропетровской области.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Тараса Матвийца. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?

Военнослужащий Андриан Стасишин с Тернопольщины, считавшийся пропавшим без вести более года, официально подтвержден погибшим. Он был стрелком-сапером 79 отдельной десантно-штурмовой бригады, а семья и друзья долгое время надеялись на его возвращение.

Виталий Малюшевский, 25-летний военный из Тернопольской области, погиб на фронте. Украинский военный родился 29 сентября 2000 года и проживал в поселке Зализцы.

Андрей Игнатенко, который ранее работал в Киевском метрополитене, погиб на войне в Харьковской области. Он оставил жену, троих детей, мать и сестру.

Юрий Тимошенко, младший сержант из Харьковской области, погиб 27 апреля во время штурмовых действий врага. Он стал в ряды ВСУ еще в 2022 году.