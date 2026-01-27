Считался пропавшим без вести почти 2 года: энергетик из Коростышева Тарас Столетний погиб на войне
- Тарас Столетний, энергетик из Коростышева, погиб в боях против россиян, присоединившись к войску в июне 2023 года.
- Тарас считался пропавшим без вести почти два года.
В боях против россиян погиб энергетик из Коростышева, 33-летний Тарас Столетний. В армию он присоединился в июне 2023 года.
Об этом пишет пресс-служба "Житомироблэнерго". Тарас почти два года считался пропавшим без вести.
Что известно о Герое Тарасе Столетнем?
В гражданской жизни Тарас Столетний работал в Житомирском облэнерго. Он работал в должности инспектора по техническому аудиту Коростышевского РЭС. Однако в 2023 году Тарас пошел защищать Украину и присоединился к рядам военных. Он воевал на горячем направлении фронта, но однажды пропал без вести.
Родные верили, что Тарас вернется, не теряли надежды, что он жив. Однако с фронта пришла страшная весть – Тарас Столетний погиб.
Коллеги навсегда запомнят его светлой, искренним и добрым человеком, героем, который до конца остался верным принципам чести, достоинства и гражданского долга,
– написали в "Житомироблэнерго".
К сожалению, двое маленьких детей остались без отца.
24 Канал выражает искренние соболезнования по поводу гибели Героя Тараса Столетнего. Вечный почет и память украинскому защитнику!
