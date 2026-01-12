Зеленский назначил Тараса Пастуха главой Тернопольской ОГА: что о нем известно

В начале года президент Зеленский заявил о намерении заменить глав нескольких ОВА, в частности Тернопольской. Так, вместо Вячеслава Негоды возглавлять областную военную администрацию будет Тарас Пастух.

Соответствующий указ уже появился на сайте президента. Что известно о новом председателе Тернопольской ОВА, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Готовые указы о назначении новых глав ОГА: Зеленский назвал области

Кто такой Тарас Пастух

До сих пор Пастух работал заместителем начальника Тернопольской ОГА. Он отвечал за ряд направлений работы – в частности ветеранскую и социальную политику, мобилизацию, правоохранительную деятельность, энергетику и другие сферы. На эту должность его назначили в начале 2025 года.

Тарас Тимофеевич Пастух родился 20 марта 1978 года в Тернополе. Он является украинским общественным деятелем, бывшим нардепом политиком и военнослужащим, отцом четверых детей.

Образование получил в Тернопольском национальном техническом университете имени И. Пулюя по специальности "Компьютерные науки", в Тернопольском национальном экономическом университете – по специальностям "правоведение" и "финансы", а также в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "государственное управление".

С 1992 года является членом Национальной скаутской организации Украины "Пласт".

В 1998 – 1999 годах работал помощником-консультантом народного депутата Михаила Ратушного.

С 1999 года был заместителем председателя Тернопольской областной организации "Украинской народной партии" и членом Центрального провода партии, а с 2013 года – заместителем ее председателя.

Параллельно он работал в различных коммерческих предприятиях, был частным предпринимателем, занимал руководящие должности, а также работал начальником управления страхования, старшим лаборантом, инженером-программистом, референтом ректора и преподавателем кафедры уголовного права и процесса ТНЭУ.

Политическую деятельность Тарас Пастух совмещал с работой на государственной службе.

В 2006 – 2014 годах он был депутатом Тернопольского областного совета, а в 2008 – 2010 годах возглавлял Бучацкую районную государственную администрацию.

В 2012 году баллотировался в Верховную Раду 7 созыва от "Украинской народной партии", а в 2015 году – на должность Тернопольского городского головы от "Объединения "Самопомощь"".

Он также был генеральным директором ООО "Торговый дом "Ополье"" в 2012 – 2014 годах.

В 2014 году Тарас Пастух добровольцем служил в АТО в составе разведывательной роты 128-й горнопехотной бригады.

С началом полномасштабного вторжения Пастух снова присоединился к рядам защитников в составе 128-й горнопехотной бригады.

Во время выполнения боевого задания в июне 2022 года он подорвался на противотанковой мине вместе с четырьмя собратьями и перенес ряд операций, включая ампутацию части ноги.

В 2014 – 2019 годах был народным депутатом восьмого созыва, представлял 163 округ с центром в городе Тернополь.

В Верховной Раде возглавлял подкомитет по вопросам эффективного использования бюджетных средств распорядителями, подчиняющихся Комитету по вопросам национальной безопасности и обороны. Также он был председателем Тернопольской областной организации "Объединение "Самопомощь"" и руководителем ОО "Институт гражданского общества и региональных инициатив".

Что известно о новых назначениях Зеленского?