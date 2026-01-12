Відповідний указ вже з'явився на сайті президента. Що відомо про нового голову Тернопільської ОВА, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Готові укази щодо призначення нових голів ОВА: Зеленський назвав області

Хто такий Тарас Пастух

До сих пір Пастух працював заступником начальника Тернопільської ОВА. Він відповідав за низку напрямів роботи – зокрема ветеранську та соціальну політику, мобілізацію, правоохоронну діяльність, енергетику та інші сфери. На цю посаду його призначили на початку 2025 року.

Тарас Тимофійович Пастух народився 20 березня 1978 року в Тернополі. Він є українським громадським діячем, колишнім нардепом політиком та військовослужбовцем, батьком чотирьох дітей.

Освіту здобув у Тернопільському національному технічному університеті імені І. Пулюя за спеціальністю "Комп'ютерні науки", у Тернопільському національному економічному університеті – за фахами "правознавство" та "фінанси", а також у Національній академії державного управління при Президентові України за спеціальністю "державне управління".

З 1992 року є членом Національної скаутської організації України "Пласт".

У 1998 – 1999 роках працював помічником-консультантом народного депутата Михайла Ратушного.

З 1999 року був заступником голови Тернопільської обласної організації "Української народної партії" та членом Центрального проводу партії, а від 2013 року – заступником її голови.

Паралельно він працював у різних комерційних підприємствах, був приватним підприємцем, займав керівні посади, а також працював начальником управління страхування, старшим лаборантом, інженером-програмістом, референтом ректора і викладачем кафедри кримінального права і процесу ТНЕУ.

Політичну діяльність Тарас Пастух поєднував із роботою на державній службі.

У 2006 – 2014 роках він був депутатом Тернопільської обласної ради, а у 2008 – 2010 роках очолював Бучацьку районну державну адміністрацію.

У 2012 році балотувався до Верховної Ради 7 скликання від "Української народної партії", а у 2015 році – на посаду Тернопільського міського голови від "Об'єднання "Самопоміч"".

Він також був генеральним директором ТОВ "Торговий дім "Опілля"" у 2012 – 2014 роках.

У 2014 році Тарас Пастух добровольцем служив в АТО у складі розвідувальної роти 128-ї гірськопіхотної бригади.

З початком повномасштабного вторгнення Пастух знову долучився до лав захисників у складі 128-ї гірськопіхотної бригади.

Під час виконання бойового завдання у червні 2022 року він підірвався на протитанковій міні разом із чотирма побратимами і переніс низку операцій, включно з ампутацією частини ноги.

У 2014 – 2019 роках був народним депутатом восьмого скликання, представляв 163 округ з центром в місті Тернопіль.

У Верховній Раді очолював підкомітет з питань ефективного використання бюджетних коштів розпорядниками, що підпорядковуються Комітету з питань національної безпеки та оборони. Також він був головою Тернопільської обласної організації "Об'єднання "Самопоміч"" та керівником ГО "Інститут громадянського суспільства та регіональних ініціатив".

Що відомо про нові призначення Зеленського?