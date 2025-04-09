Трамп уже не руководит этим процессом: до конца года Россию ждет огромная проблема

Давление на Россию уже осуществляется. У Трампа и Путина есть принципиальные разногласия, которые не позволят им никогда договориться. Это касается нефти и газа.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политтехнолог Тарас Загородний, подчеркнув, что сегодня американский президент фактически запустил искусственный экономический кризис, цель которого – перезапустить американскую экономику.

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Время работает против России

Перезагрузка экономики США автоматически влечет за собой падение цены на нефть, процесс происходит уже вторую неделю подряд. Это, со слов политтехнолога, означает, что цена на нефть может обвалиться до 40 долларов за баррель, а может еще ниже.

США не могут решить две одновременно нерешаемых задачи: перезапустить свою экономику и спасти Россию. Они попытались сделать второе, но Россия сейчас фактически отказалась от этого,

– отметил Загородний.

Теперь время работает против России, ее расходы на войну огромные, а экономика страдает. Политтехнолог считает, что в том, что страна-агрессор может столкнуться с огромными экономическими проблемами уже во втором квартале 2025 года, есть довольно высокая вероятность.

"Тот процесс уже запущен. Он является параллельным и Трамп уже не руководит этим процессом, как бы там США договаривались или нет с Россией", – подчеркнул Загородний.

Что осознают США и на какой шаг могут пойти?

Политтехнолог убежден, что чем больше времени проходит, тем очевиднее для американцев, что все разговоры с Россией не имеют никакого смысла без Европы и Украины. По его словам, официально об этом Трамп заявлять не будет, потому что его эго не позволит признать, что он не может решить эту задачу (заставить Россию быстро подписать мирное соглашение).

США будут вынуждены возвращаться в дружественную Евроатлантическую семью и добивать Россию, как бы они этого хотели или нет,

– отметил Загородний.

Уже идет параллельный процесс по уничтожению российской экономики. У тарифной войны Трампа, как подытожил политтехнолог, есть две цели: ослабить доллар, чтобы он стал дешевле для американских производителей, а соответственно – удешевить обслуживание огромных долгов. Время, по его убеждению, сейчас работает на Украину, а точно не на Кремль.

Отметим, кандидат экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач спрогнозировал, что как только Трамп окончательно разочаруется в возможности заставить Путина быстро подписать мирное соглашение на фоне обвала цен на нефть, то начнет искать другие пути давления на него. Он назвал лучший вариант для этого, который позволит не только ослабить Россию, но и укрепить позиции США.