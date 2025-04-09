Про це в розмові з 24 Каналом зазначив політтехнолог Тарас Загородній, підкресливши, що сьогодні американський президент фактично запустив штучну економічну кризу, мета якої – перезапустити американську економіку.

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Час працює проти Росії

Перезавантаження економіки США автоматично тягне за собою падіння ціни на нафту, процес відбувається вже другий тиждень поспіль. Це, зі слів політтехнолога, означає, що ціна на нафту може обвалитися до 40 доларів за барель, а може ще нижче.

США не можуть розв'язати два одночасно невирішуваних завдання: перезапустити свою економіку і врятувати Росію. Вони спробували зробити друге, але Росія зараз фактично відмовилась від цього,

– зазначив Загородній.

Нині час працює проти Росії, її витрати на війну величезні, а економіка потерпає. Політтехнолог вважає, що у тому, що країна-агресорка може зіткнутися з величезними економічними проблемами вже у другому кварталі 2025 року, є доволі висока ймовірність.

"Той процес вже запущений. Він є паралельним і Трамп уже не керує цим процесом, як би там США домовлялися чи ні з Росією", – наголосив Загородній.

Що усвідомлять США та на який крок можуть піти?

Політтехнолог переконаний, що чим більше часу проходить, тим очевидніше для американців, що всі розмови з Росією не мають ніякого сенсу без Європи та України. З його слів, офіційно про це Трамп заявляти не буде, бо його его не дозволить визнати, що він не може розв'язати це завдання (змусити Росію швидко підписати мирну угоду).

США будуть змушені повертатися в дружню Євроатлантичну сім'ю та добивати Росію, як би вони цього хотіли чи ні,

– зауважив Загородній.

Вже триває паралельний процес зі знищення російської економіки. У тарифної війни Трампа, як підсумував політтехнолог, є дві мети: послабити долар, щоб він став дешевшим для американських виробників, а відповідно – здешевити обслуговування величезних боргів. Час, за його переконанням, нині працює на Україну, а точно не на Кремль.

Зазначимо, кандидат економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач спрогнозував, що як тільки Трамп остаточно розчарується у можливості змусити Путіна швидко підписати мирну угоду на тлі обвалу цін на нафту, то почне шукати інші шляхи тиску на нього. Він назвав найкращий варіант для цього, який дозволить не лише послабити Росію, а й зміцнити позиції США.