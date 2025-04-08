Тарифы Трампа опасны для США, но способны притормозить начало еще одной войны

Дональд Трамп усиливает таможенную войну, пригрозив Китаю дополнительными 50% тарифами. Если они будут введены, то Пекин получит в целом от Вашингтона пошлину в 104%. Однако ни США, ни Китай не готовы к уступкам, ведь ставки в этом противостоянии очень высоки.

Доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, что экономики США и Китая – самые масштабные в мире, и между этими странами – самый большой товарооборот. В то же время Китай переживает непростые времена в экономическом плане, и одновременно должен готовиться к серьезному испытанию.

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Радикальные шаги Трампа довольно логичны

Городницкий отметил, что Пекин пережил определенный экономический кризис, когда инвестиции в его экономику значительно, и сейчас восстанавливаться ему гораздо сложнее.

Китай умеет очень хитро манипулировать различными ситуациями в экономике, и часто очень неплохо справляется с этим,

– подчеркнул он.

На сегодня, по его словам, китайцы снизили почти до нуля налоговые нагрузки на определенные предприятия. Также пытаются создать конгломераты различных предприятий, например, автомобильных для того, чтобы усилиться и в будущем стать конкурентоспособными в мире.

Китай понимает, что будет очень сложно бороться с Соединенными Штатами Америки, прежде всего из-за того, что все равно от 80 до 90% используется как мировая валюта именно доллар. В то же время именно США могут печатать доллары, запрещать им пользоваться тем или иным странам. И все, что на этом этапе происходит, контролируется пока Соединенными Штатами.

Трамп этим пользуется, ведь если, гипотетически, через три года начнется война, то Китаю будет сложно к ней подготовиться. Поэтому президент США и делает все, чтобы китайцы экономически не смогли потянуть эту войну,

– подчеркнул политический эксперт.

Поэтому радикальные шаги Трампа по давлению на Пекин вполне логичны. Если учесть, что это определенный мировой блеф, то он оправдан в контексте возможной войны с Китаем. Однако пока трудно сказать, насколько критическими действия Трампа будут для экономики США.

Если в течение 1 – 2 месяцев ситуация с тарифами не определится в лучшую сторону для Соединенных Штатов, то потом могут наступить тяжелые времена для их экономики,

– предположил Андрей Городницкий.

Это будет большая нагрузка, по его мнению, которая будет сопровождаться ростом цен. Кроме того, Трамп будет чувствовать давление как демократов, так и своих однопартийцев.

Илон Маск уже выступает против тарифов, потому что его компании продают за границу и он уже потерял огромные средства. В то же время львиная доля рынка Китая и огромный рынок Европейского Союза, по словам доктор философии, сегодня испытывают большое падение.

Поэтому, по мнению политического эксперта, пока идея Трампа, что с помощью тарифов может сделать великой Америкой, является эфемерной. Однако в глобальном плане возможность надавить на Китай выглядит очень релевантно.

Напомним, что Дональд Трамп ввел новые тарифы, в частности для Китая, подняв их с 20% до 54%. В ответ Пекин вел пошлины на товары из США в размере 34%.

Это вызвало возмущение Трампа и он пригрозил еще одно увеличение тарифов на китайскую продукцию на 50%. Если Китай не отменит свое повышение пошлины, то уже с 9 апреля вступят в силу новые пошлины США и в целом они составят для Пекина 104%.