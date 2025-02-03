Силы обороны ликвидировали участника российско-грузинской войны Тасболата Ибрашева

В понедельник, 3 февраля, в Волчанске Харьковской области Силы обороны ликвидировали оккупанта Тасболата Ибрашева. Мужчина "прославился" еще в 2008 году во время российско-грузинской войны, когда его фотография из города Гори распространялась по сети.

Тогда Тасболат "героически" наставил пулемет на колонну грузинской армии, которая пыталась проехать через российский блокпост. О смерти военного сообщил волонтер Сергей Стерненко, передает 24 Канал.

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Что известно об оккупанте

По оккупанту уже скорбят в пропагандистских СМИ, где ранее его героизировали за подвиги в Грузии. Интересно, что в России погибшего не сразу признали героем известного фоторепортажа. Так называемую награду "За службу на страже мира в Южной Осетии" Тасболат получил только в 2019 году.

Родился мужчина в 1984 году в Казахстане, в 1986 году переехал с матерью в Россию. В 2008 году служил на Северном Кавказе, а после окончания контракта в 2010 году – вернулся в Астрахань, пишет казахское СМИ.

Информация о возвращении Тасболата в ряды армии государства-агрессора и участие в войне против Украины появилась в сентябре 2023 года.

К слову, в России умер капитан Константин Нагайко, причастен к ударам баллистическими ракетами по территории Украины, в частности, убийства 59-х гражданских украинцев в селе Гроза на Харьковской области. Ранее, 3 января, оккупант получил множественные ранения в результате взрыва в населенном пункте Шуя Ивановской области, где проходил военную службу.