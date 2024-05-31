Россию массированно атакуют дроны: в Татарстане заявляют о взрывах и эвакуируют работников заводов

Утро 31 мая выдалось тревожным для россиян в Татарстане. Так, в сети заявляют об атаке беспилотников, а также жалуются на мощные взрывы.

В российских телеграм-каналах активно публикуют кадры с беспилотниками. Более того, с некоторых предприятий якобы начали эвакуировать работников, передает 24 Канал.

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В Татарстане – атака дронов

В Татарстане утро началось не с кофе, а сирен об опасности и атаках дронов. Так, в сети заявляют, что дроны заметили над несколькими населенными пунктами республики. В сети также публикуют различные кадры, на которых зафиксировали пролет дронов.

Так, тревогу в Татарстане объявили около 8 утра. В республике начали выть сирены, а местных жителей предупредили о возможной атаке беспилотников.

Воздушная тревога в Татарстане: смотрите видео

Впоследствии пролет дронов зафиксировали над населенными пунктами Салаватово и Воронино. Кадры с беспилотниками активно публикуют в сети. Более того, сообщают и о взрывах.

Беспилотник летит. Один уже бабахнул, второй летит,

– говорит мужчина за кадром.

Дроны над Татарстаном: смотрите видео

Из-за атаки беспилотников ограничили работу аэропортов. Так, рейсы в Казани не принимаются, а борта направляют в Самару. Кроме того, не могут вылететь пассажиры и из Казани.

Россияне настолько испугались атаки дронов, что начали эвакуацию рабочих с некоторых заводов. В частности, дроны заметили возле "Казаньоргсинтез".

В сети также публикуют кадры якобы сбитого дрона. Как заявляют российские пропагандисты, беспилотник упал в Атнинском районе Татарстана.

Кадры с разбитым беспилотником: смотрите видео

В Краснодарском крае горела нефтебаза

Тревожно 31 мая было и в Краснодарском крае. Там на территории порта Кавказ прогремели мощные взрывы, а затем – вспыхнул пожар.

Как сообщили местные власти, дроны атаковали нефтебазу в Темрюкском районе. И хотя оккупанты заявляют, что якобы все "сбили", впрочем, произошло возгорание 3 цистерн с горючим на нефтебазе.

Столб дыма был таким большим, что его видели и во временно оккупированной Керчи.