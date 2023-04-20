ФСБ потерпела фиаско: новая война отменяется

Москва десятилетиями разжигала вражду между порабощенными народами. Сейчас эта практика продолжается и усиливается, чтобы предотвратить независимость этих народов.

Как планы ФСБ пошли коту под хвост

Между прочим, Федеральная служба безопасности России разгоняет нарратив о неизбежности татарско-башкирской войны.

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Там действительно есть значительное напряжение из-за структуры населения республик (татары в Башкортостане, башкиры в Татарстане), языковые вопросы, споры за историческую память, взаимные обвинения в переписывании идентичности и т.д.

Новость такова: на днях татарское и башкирское национально-освободительные движения подписали общую декларацию о принципах добрососедства. В частности о признании границ и отказе от требований их изменения, признании культурных, образовательных и языковых прав национальных общин соседних республик и всевозможные хорошие вещи, соответствующие базовым принципам ООН.

Заметьте Книга – инструмент борьбы в тылу: как победить врага на всех фронтах

Во-первых, ФСБ потерпела фиаско в своем стремлении поссорить народы.

Во-вторых, этим закладывается модель отношений между новыми независимыми государствами. Посмотрим, что будет дальше.