Впервые журналистка из Украины присоединилась к пулу Дональда Трампа

Корреспондентка Общественного Татьяна Козырева вошла в пул президента США Дональда Трампа. Она стала первой украинской журналисткой, которой это удалось.

Татьяна Козырева начала работать корреспондентом Общественного в Вашингтоне в мае 2025 года.

Что известно о достижениях украинской журналистки?

Сама журналистка на своей странице в Facebook отметила, что впервые представитель украинского медиа впервые получает аккредитацию такого уровня при каденции Трампа.

"Буду информировать вас о последних новостях из эпицентра всех новостей", – написала Татьяна Козырева.

Она объяснила, что президентский пул в США – это небольшая группа репортеров, которые почти ежедневно имеют доступ к президенту, сопровождают его на всех публичных мероприятиях и могут задавать вопросы по актуальным событиям.

Состав пула постоянно меняется: происходит ежедневная ротация, а иностранные медиа представляет только один журналист в день.

После нескольких месяцев отбора Татьяна Козырева присоединилась к пулу иностранных журналистов. Она отметила, что это означает увеличение количества вопросов об Украине, которые будут звучать в Белом доме.

Кто такая Татьяна Козырева?

Татьяна Козырева – украинская журналистка-расследователь, которая специализируется на разоблачении коррупции среди чиновников. Об этом отмечает Общественное вещание.

Она сотрудничала с International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), участвуя в международных расследованиях. В частности, работала над проектом Cyprus Confidential, посвященным схемам обхода санкций российскими олигархами после начала полномасштабной войны против Украины, а также над Caspian Cabals – расследованием коррупции на Каспийском нефтепроводе, которая принесла прибыль приближенным к Владимиру Путину лицам.

Ранее в течение трех лет Татьяна была журналисткой-расследовательницей в BuzzFeed News. Там она исследовала связи окружения Дональда Трампа с Россией и участвовала в проекте FinCEN Files, который впоследствии стал финалистом Пулитцеровской премии.

В Украине Козырева работала корреспондентом и редактором новостей на Общественном телевидении, вела программу "Дорогие депутаты", была соучредителем платформы posipaky.info и создавала документальные фильмы об аннексии Крыма и войне на востоке страны.

Для "Украинской правды" она освещала президентские выборы в США 2016 года и расследовала, как украинские политики оплачивали лоббистские услуги в Вашингтоне через оффшорные компании.

После начала полномасштабного вторжения России Татьяна писала о военных преступлениях России для ведущих международных медиа, в частности The Telegraph, Sky News, Pittsburgh Post-Gazette и The New York Times.

