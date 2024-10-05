В "Слуге народа" открестились от руководительницы МСЭК, у которой нашли миллионы наличными
Источник:"Слуга народа"
Руководитель Хмельницкого МСЭК Татьяна Крупа, которую подозревают в незаконном обогащении, была избрана депутатом в областной совет от партии "Слуга Народа". Впрочем, она не является членом этой политсилы.
Об этом заявили в Хмельницкой областной организации партии "Слуга Народа". Также политсила инициировала ее отзыв из облсовета.
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Наша партийная организация придерживается принципов нулевой толерантности к коррупции и имеет конкретную позицию в отношении таких лиц: они должны быть наказаны в соответствии с требованиями закона,
– говорится в сообщении.
По данным "Честно" Татьяна Крупа беспартийная. В облсовете чиновница входит в комиссию по вопросам здравоохранения и социальной политики, образования, науки, культуры, религии, молодежи и спорта.
А на сайте облсовета сообщалось, что Крупа в 2021 году возглавила депутатскую группу "За семейные ценности".
Известно, что в 2015 году Крупа баллотировалась в Хмельницкий областной совет от "Блока Петра Порошенко", но неудачно. Через 5 лет она решила снова попробовать себя в политике от "Слуги народа".
Татьяне Крупе грозит 10 лет заключения
5 октября правоохранители ГБР задержали и сообщили о подозрении в незаконном обогащении руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяне Крупе.
О незаконном обогащении руководительницы МСЭК стало известно вчера. Во время обысков у нее дома нашли наличными почти 6 миллионов долларов, брендовые украшения и драгоценности. Также семье топ-чиновников принадлежат 30 объектов недвижимости, 9 автомобилей, недвижимое имущество за рубежом и тому подобное.